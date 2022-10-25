У палаючому Бахмуті врятували 8-річного Богдана, маму і тата якого вбив російський снаряд (відео, фото)

Хлопчик залишився один у районі міста, куди практично немає доступу через масовані атаки загарбників.

"Його родину відібрали рашисти: тато й мама загинули на вулиці під час артилерійського удару. Жінка була на 7 місяці вагітності", - розповіли правоохоронці.

Отримавши інформацію про те, що в Бахмуті дитина потребує екстреної евакуації, поліцейські, ризикуючи життям, вивезли Богданчика з-під вогню, і тепер він знаходиться у безпечному місці.

"Район, де мешкав хлопчик, - під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані, дістатися туди майже неможливо. Попри це, було організовано рятувальний рейс. До складу екіпажу увійшли начальник відділу превенції, парамедики, працівник служби у справах дітей", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські врятували 8-річного хлопчика у Бахмуті (фото: dn.npu.gov.ua)

Під час рятувальної операції їм довелося залишити бронемашину та долати частину дороги пішки.

Хлопчика розшукали - його прихистила сусідка. З'ясувалося, що кілька днів тому батьки залишили його під опікою знайомої і вирушили на похорон до свого родича. Але в цей момент поряд вибухнув снаряд, і подружжя загинуло від уламкових поранень.

"Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо. Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце", - кажуть. у поліції.

Богдана вивезли з Бахмута, який три місяці відчайдушно штурмують російські окупанти (фото: dn.npu.gov.ua)

Правоохоронці допомогли осиротілому хлопчику зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували. За ним уже їде тітка, яка забере племінника і виховуватиме його.

Хвостатий помічник поліцейських - такса на прізвисько Рем - стала новим другом для дитини, і допомагає йому втамувати душевний біль.

Богдан разом із таксою Ремом (фото: dn.npu.gov.ua)

Поліція Донбасу закликає мешканців Бахмутського району евакуюватись.

Відео: поліцейські розповіли про евакуацію з Бахмута 8-річного Богдана, який залишився сиротою