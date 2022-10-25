В пылающем Бахмуте спасли 8-летнего Богдана, маму и папу которого убил российский снаряд (видео, фото)

Мальчик остался один в районе города, куда практически нет доступа из-за массированных атак захватчиков.

"Его семью отобрали решисты: папа и мама погибли на улице во время артиллерийского удара. Женщина была на 7 месяце беременности", - рассказали правоохранители.

Получив информацию о том, что в Бахмуте ребенок нуждается в экстренной эвакуации, полицейские, рискуя жизнью, вывезли Богданчика из-под огня, и теперь он находится в безопасном месте.

"Район, где жил мальчик, - под постоянными ударами россиян, а пути к нему разрушены, добраться туда почти невозможно. Несмотря на это, был организован спасательный рейс. В состав экипажа вошли начальник отдела превенции, парамедики, работник службы по делам детей", - говорится в сообщении.

Полицейские спасли 8-летнего мальчика в Бахмуте (фото: dn.npu.gov.ua)

Во время спасательной операции им пришлось оставить бронемашину и преодолевать часть дороги пешком.

Мальчика разыскали - его приютила соседка. Выяснилось, что несколько дней назад родители оставили его на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. Но в этот момент рядом взорвался снаряд, и супруги погибли от осколочных ранений.

"Тела пролежали на улице несколько дней, потому что вражеские атаки не прекращались, и забрать их было невозможно. Узнав, что папа, мама и нерожденный брат или сестричка погибли, Богдан убежал от соседки, схватил велосипед и уехал на то место", - говорят в полиции.

Богдана вывезли из Бахмута, который три месяца отчаянно штурмуют российские оккупанты (фото: dn.npu.gov.ua)

Правоохранители помогли осиротевшему мальчику собрать вещи, вывезли из опасного района и накормили. За ним уже едет тетя, которая заберет племянника и будет его воспитывать

Хвостатый помощник полицейских - такса по кличке Рэм - стала новым другом для ребенка, и помогает ему утолить душевную боль.

Богдан вместе с таксой Рэмом (фото: dn.npu.gov.ua)

Полиция Донбасса призывает жителей Бахмутского района эвакуироваться.

Видео: полицейские рассказали об эвакуации из Бахмута 8-летнего Богдана, который остался сиротой