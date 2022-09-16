В Харьковской области 7-летний мальчик прожил в оккупации полгода без родителей

Во время оккупации россиянами Харьковской области 7-летний мальчик полгода находился там без родителей. Сейчас полиция вернула ребенка матери, которая так долго ждала встречи с ним.

Об этом стало известно из публикации полиции Харьковской области.

Детали истории со счастливым концом

Перед началом полномасштабного вторжения россиян Максима отправили погостить к бабушке и дедушке в село Липцы Харьковской области.

Но россияне оккупировали село, в котором был ребенок. Мальчик остался в оккупации, увезти его не было возможности.

Мать семилетнего Максима и он сам пережили самые страшные месяцы в постоянном волнении, ведь забрать ребенка с оккупированной территории или приехать женщина не могла.

После освобождения населенного пункта, подразделения полиции Харьковской области начали свою работу на деоккупированных территориях.

15 сентября во время отработки села Липцы сотрудники ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области узнали о 7-летнем Максиме.



Правоохранители решили помочь семье. Мальчика в тот же день отвезли в Харьков и он наконец-то встретился с мамой.

Максим полгода не виделся с мамой (фото: facebook.com/police.kharkov)