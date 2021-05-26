В Киеве таксист-пакистанец восхитил поступком: "стараюсь, у меня жена - украинка"
Таксисты в Киеве продолжают удивлять пассажиров. Так, недавно один мужчина поразил поступком за рулем, а теперь выходец из Пакистана Мудассир показал пример владения украинским языком.
Видео опубликовал на своей Facebook-странице блогер и журналист Сергей Иванов, которому и посчастливилось ехать в такси с пакистанцем.
Как видно на видео, Иванов начал разговаривать с водителем-пакистанцем. После нескольких фраз журналист отметил: "Вы хорошо говорите на украинском, у вас намного лучше получается, чем у многих".
"Стараюсь говорить. У меня жена - украинка", - ответил мужчина.
В посте Иванов отметил, что это видео специально для тех, кто "мне по-русски удобнее".
"Я не знаю точно, находится ли в прямой причинно-следственной связи идеальная чистота внутри салона с владением украинским, но что-то мне подсказывает, что да. Ведь если ты уважаешь себя, ты уважаешь и комфорт других, и страну, которая тебя любезно встретила. Более того, если это родина твоей возлюбленной. Мое уважение таким гостям", - написал Сергей.
Видео получило положительную реакцию пользователей Facebook.
В комментариях под постом юзеры прямо-таки восхищаются таксистом и отмечают, что было бы хорошо, если бы все водители такси были такими, как Мудассир.
- Вот это я понимаю уважение к стране, и украинцам! Мое ему почтение! Таким гостям мы рады!
- Молодец.
- Ну и музыка на фоне. Такое не подхватишь
- Видно, и любимая разговаривает на украинском языке
- Уважение ему
- Больше бы здесь было таких пакистанцев, вьетнамцев и сирийцев! Украина в сердце, а не в цвета кожи или стране происхождения
- Еще и рубашка белая, а не старая футболка
- Очень приятно
- Счастья этим замечательным людям! Музыка также дополняет сюжет
- Музыкальное сопровождение то, что надо.
Как мы писали ранее, в Одессе таксист сцепился с пассажиром, а эпичная драка попала на видео.