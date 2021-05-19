Новый уровень борьбы со скукой: в Киеве таксист поразил поступком за рулем

Таксисты в Киеве часто попадают в скандалы. И вот недавно очередной водитель удивил необычным занятием во время езды. Он решил "развлечься" за рулем и почитать книгу.

В салоне авто громко играла музыка, но водителю этого "развлечения" было мало, поэтому он решил почитать. Очевидно, чтобы не так скучать за рулем.

Даже наличие пассажира позади не смутило его.

"Новый уровень борьбы со скукой в пробках от столичных таксистов", - говорится в подписи к видео.

Какой именно службой такси пользовался пассажир и чем закончилась история - неизвестно.

Реакция сети не заставила ждать

Однако пользователи соцсетей едва не встали на защиту таксиста, мол, бывало и хуже.