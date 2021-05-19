Новый уровень борьбы со скукой: в Киеве таксист поразил поступком за рулем
Таксисты в Киеве часто попадают в скандалы. И вот недавно очередной водитель удивил необычным занятием во время езды. Он решил "развлечься" за рулем и почитать книгу.
Видео поездки обнародовали на Facebook-странице паблика "Киев Оперативный".
В салоне авто громко играла музыка, но водителю этого "развлечения" было мало, поэтому он решил почитать. Очевидно, чтобы не так скучать за рулем.
Даже наличие пассажира позади не смутило его.
"Новый уровень борьбы со скукой в пробках от столичных таксистов", - говорится в подписи к видео.
Какой именно службой такси пользовался пассажир и чем закончилась история - неизвестно.
Реакция сети не заставила ждать
Однако пользователи соцсетей едва не встали на защиту таксиста, мол, бывало и хуже.
- Пусть лучше книгу читает, чем шансон слушает!
- Главное, что не наркоман и не пьяный. А так - пусть читает
- Если это было сегодня в сторону левого берега, через южный, то наверняка книгу успел прочитать!
- Читает ПДД
- Розумний мужчина, книжки читає
- Адаптивный круиз-контроль позволяет так делать в потоке или в пробке
- Может он к сессии готовится
- К - культура. Эти парни не опустили руки, они читают книги в пробках, пока вы сидите в Телеграме и бессмысленно проводите свою жизнь
Недавно мы рассказывали, как таксист Bolt цинично "кинул" киевлянина на телефон.
Ранее мы также писали, что мошенники в Украине придумали новую схему обмана и действуют под видом службы такси.