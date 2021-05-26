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У Києві таксист-пакистанець вразив вчинком: "намагаюся, у мене дружина - українка"

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Київ, Середа 26 травня 2021 11:03
У Києві таксист-пакистанець вразив вчинком: "намагаюся, у мене дружина - українка" Фото: таксист з Пакистану показав приклад володіння українською (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Styler

Таксисти в Києві продовжують дивувати пасажирів. Так, нещодавно один чоловік вразив вчинком за кермом, а тепер виходець з Пакистану Мудассір показав приклад володіння українською мовою.

Відео опублікував на своїй Facebook-сторінці блогер і журналіст Сергій Іванов, якому і пощастило їхати в таксі з пакистанцем.

Як видно на відео, Іванов почав розмовляти з водієм-пакистанцем. Після кількох фраз журналіст зазначив:"ви добре говорите українською, у вас набагато краще виходить, ніж у багатьох".

"Намагаюся говорити. У мене дружина-українка", - відповів чоловік.

У пості Іванов зазначив, що це відео спеціально для тих, хто "мне по-русски удобнее".

"Я не знаю точно, чи перебуває у прямому причинно-наслідковому зв‘язку ідеальна чистота всередині салону з володінням українською, але щось мені підказує, що так. Адже якщо ти поважаєш себе, ти поважаєш і комфорт інших, і країну, яка тебе люб‘язно зустріла. Ба більше, якщо це батьківщина твоєї коханої. Моя повага таким гостям", - написав Сергій.


Відео отримало позитивну реакцію користувачів Facebook.

У коментарях під постом юзери прямо-таки захоплюються таксистом і відзначають, що було б добре, якби всі водії таксі були такими, як Мудассір.

  • Ось це я розумію повага до країни, і українців! Моя йому повага! Таким гостям ми раді!
  • Молодець.
  • Ну і музика на фоні. Таке не підхопиш
  • Видно, і кохана розмовляє українською мовою
  • Повага йому
  • Більше б тут було таких пакистанців, в'єтнамців і сирійців! Україна в серці, а не в кольорі шкіри або країні походження
  • Ще й сорочка біла, а не стара футболка
  • Дуже приємно
  • Щастя цим чудовим людям! Музика також доповнює сюжет
  • Музичний супровід те, що треба.

Як ми писали раніше, в Одесі таксист зчепився з пасажиром, а епічна бійка потрапила на відео.

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