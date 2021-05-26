У Києві таксист-пакистанець вразив вчинком: "намагаюся, у мене дружина - українка"
Таксисти в Києві продовжують дивувати пасажирів. Так, нещодавно один чоловік вразив вчинком за кермом, а тепер виходець з Пакистану Мудассір показав приклад володіння українською мовою.
Відео опублікував на своїй Facebook-сторінці блогер і журналіст Сергій Іванов, якому і пощастило їхати в таксі з пакистанцем.
Як видно на відео, Іванов почав розмовляти з водієм-пакистанцем. Після кількох фраз журналіст зазначив:"ви добре говорите українською, у вас набагато краще виходить, ніж у багатьох".
"Намагаюся говорити. У мене дружина-українка", - відповів чоловік.
У пості Іванов зазначив, що це відео спеціально для тих, хто "мне по-русски удобнее".
"Я не знаю точно, чи перебуває у прямому причинно-наслідковому зв‘язку ідеальна чистота всередині салону з володінням українською, але щось мені підказує, що так. Адже якщо ти поважаєш себе, ти поважаєш і комфорт інших, і країну, яка тебе люб‘язно зустріла. Ба більше, якщо це батьківщина твоєї коханої. Моя повага таким гостям", - написав Сергій.
Відео отримало позитивну реакцію користувачів Facebook.
У коментарях під постом юзери прямо-таки захоплюються таксистом і відзначають, що було б добре, якби всі водії таксі були такими, як Мудассір.
- Ось це я розумію повага до країни, і українців! Моя йому повага! Таким гостям ми раді!
- Молодець.
- Ну і музика на фоні. Таке не підхопиш
- Видно, і кохана розмовляє українською мовою
- Повага йому
- Більше б тут було таких пакистанців, в'єтнамців і сирійців! Україна в серці, а не в кольорі шкіри або країні походження
- Ще й сорочка біла, а не стара футболка
- Дуже приємно
- Щастя цим чудовим людям! Музика також доповнює сюжет
- Музичний супровід те, що треба.
Як ми писали раніше, в Одесі таксист зчепився з пасажиром, а епічна бійка потрапила на відео.