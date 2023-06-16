Пакети у супермаркетах вже по 1,5 грн. Як не платити за кульочки і пристойно економити

Як не платити за пакетики та економити

Шопери та торбинки

Перше та відмінне рішення полягає в тому, щоб купити для покупок у маркетах шопер, сіточку або багаторазову торбочку. Зараз дуже багато таких пропозицій для покупки в інтернеті, а також у супермаркеті. Ці мішечки спокійно поміщаються в кишеню і зовсім не займають місце. Це вічна покупка, до того ж їх можна прати.

Беріть у супермаркет свою тару

Ви можете взяти багаторазовий контейнер або ланч-бокс, щоб покласти куплені продукти в кулінарії або кондитерському відділі. У багатьох українських магазинах навіть висять оголошення: "Ми не проти вашої тари".

Паперові пакети

Вони вже давно зустрічаються у різних маркетах. Найчастіше їх використовують у пекарнях для гарячої продукції. Але варто зазначити, що такі пакети одноразові. Натомість вони без проблем розкладаються.

Стикер на овочі та фрукти без пакетів

Зважуйте всі фрукти або овочі, а наклейку клейте на руку, продукти або сам мішечок. А на касі просто надайте штрих-код касиру для сканування.

Один пакет

Щоб не купувати кілька пакетів, можна придбати один, але скласти різні товари. Наприклад, в одному пакеті можна купувати кілька видів цукерок. Тоді зважувати кожен тип потрібно окремо, без використання тари, а стікери наклеювати на один пакетик. У результаті буде один пакет із декількома стікерами та декількома видами товарів у ньому.

Скільки коштують еко-торбинки

Так, набір із трьох багаторазових мішечків стартує від 149 гривень, є варіанти та п'яти штук від 200 гривень. Якщо порахувати, що ви придбаєте навіть два набори по 200 гривень, вийде, що ви витратите лише 400 гривень. Цього вистачить на кілька років.

У той час як за один пластиковий пакет доведеться платити від 1,50 до 2 гривень. А таких пакетів за час одного шопінгу знадобиться щонайменше п'ять.

Скільки коштують еко-торбинки в Україні (Скріншот)

Чому пластик – це погано

Повністю поліетиленовий пакет, залежно від товщини та щільності, розкладається від 5 до 15 років. Тим самим утворюється стійке забруднення. Не забувайте, що відмовляючись від пластикових пакетів - ви зберігаєте навколишнє середовище і не завдаєте йому шкоди.