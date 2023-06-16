Пакеты в супермаркетах уже по 1,5 грн. Как не платить за кулечки и прилично экономить

Как не платить за пакетики и экономить

Шоперы и мешочки

Первое и отличное решение состоит в том, чтобы купить для покупок в маркетах шопер, сеточку или многоразовый мешочек. Сейчас очень много таких предложений для покупки в интернете, а также в самом супермаркете. Эти торбочки спокойно помещаются в карман и совсем не занимают место. Это вечная покупка, к тому же, их можно стирать.

Берите в супермаркет свою тару

Вы можете взять многоразовый контейнер или ланч-бокс, чтобы туда положить купленные продукты в кулинарии или кондитерском отделе. Во многих украинских магазинах даже висят объявления: "Мы не против вашей тары".

Бумажные пакеты

Они уже давно встречаются в разных маркетах. Чаще всего их используют в пекарнях для горячей продукции. Но стоит отметить, что такие пакеты являются одноразовыми. Зато они без проблем разлагаются.

Стикер на овощи и фрукты без пакетов

Взвешивайте все фрукты или овощи, а стикер клейте на руку, продукты или сам мешочек. А на кассе просто предоставьте штрих-код кассиру для сканирования.

Один пакет

Чтобы не покупать несколько пакетов, можно приобрести один, но сложить в него разные товары. Например, в одном пакете можно покупать несколько видов конфет. Тогда взвешивать каждый тип сладостей нужно отдельно, без использования тары, а стикеры наклеивать на один пакетик. В итоге будет один пакет с несколькими стикерами и несколькими видами товаров в нем.

Сколько стоят эко-мешочки

Так, набор из трех многоразовых мешочков стартует от 149 гривен, есть варианты и пяти штук от 200 гривен. Если посчитать, что вы приобретете даже два набора по 200 гривен, получится, что вы потратите всего 400 гривен. Этого хватит для покупок на несколько лет.

В то время как за один пластиковый пакет, придется платить от 1,50 до 2 гривен. А таких пакетов за время одного шопинга понадобится минимум пять.

Сколько стоят эко-мешочки в Украине (Скриншот)

Почему пластик - это плохо

Полностью полиэтиленовый пакет, в зависимости от толщины и плотности, разлагается от 5 до 15 лет. Тем самым образуется устойчивое загрязнение. Не забывайте, что отказываясь от пластиковых пакетов - вы сохраняете окружающую среду и не приносите ей урон.