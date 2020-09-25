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"Пакет малыша" 2020: украинцев обрадовали неожиданной новостью

Автор: Светлана Мащенко

В Украине тысячи молодых родителей получили "пакет малыша" деньгами

"Пакет малыша" снова будут выдавать роженицам в "натуральном" виде. То есть прямо в роддоме можно получить набор вещей первой необходимости, но многие родители уже получили денежную компенсацию.

В таком случае товары можно будет купить в определенных магазинах. Где именно - рассказали в Министерстве социальной политики.

По данным ведомства, деньги за "бэби-бокс" на социальные карточки получили уже 13 тысяч семей. И всего перечислено было 67 млн гривен (более 5 тысяч на семью).

Необходимые товары можно приобрести в 1108 торговых точках, 15 из которых - интернет-магазины. Всего к реализации проекта присоединилось 150 заведений торговли (ретейлеров). Список магазинов для закупок можно увидеть по ссылке.

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Напомним, что инициативу с введением "пакета малыша" ввели с 1 сентября 2018 года. Но в июле 2020 из-за ряда проблем с тендерами и задержкой в выдаче "пакетов", помощь решили монетизировать.

17 сентября 2020 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о возврате "бэби-боксов" в "натуральном виде".

Ранее мы также писали, как молодым родителям получить "пакет малыша". Где и при каких условиях выдают этот вид социальной помощи.

Стандартный набор "бэби-бокса": одеяло, полотенце, пеленки, комбинезон, развивающий коврик и так далее - в целом это 30 позиций для родителей и малыша.

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