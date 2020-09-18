В Украине роженицам вернули "пакет малыша": кто их получит

Нардепы решили вернуть женщинам помощь при рождении ребенка (koda.gov.ua)

"Пакеты малыша" будут доставляться в родильные дома или социальные службы

В Украине решили вернуть женщинам "пакет малыша". Ранее нардепы после долгих споров принимали решение заменить эти вещи денежной компенсацией. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи. За законопроект проголосовало 316 народных депутатов и он был принят. Об этом пишет "Информатор".

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что сейчас государство осуществляет публичные закупки без законодательного закрепления указанной помощи. Законопроект № 3006а предполагает совершенствование правовой и организационной составляющей предоставления единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

С1 октября по 31 декабря этого года — закупка единовременной натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта. Но это временно. После закупки "пакеты" будут доставлять в роддома и отделы социального обеспечения населения.

Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О публичных закупках".

Напомним, что ранее вместо "пакетов малыша" с сентября начали выдавать карточки с особым режимом использования. Родители получали 5 тысяч гривен вместо бэби-боксов.