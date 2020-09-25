"Пакунок малюка" 2020: українців порадували несподіваною новиною

"Пакунок малюка" знову будуть видавати породіллям в "натуральному" вигляді. Тобто прямо в пологовому будинку можна отримати набір речей першої необхідності, але багато батьків вже отримали грошову компенсацію.

В такому разі товари можна буде придбати в певних магазинах. Де саме - розповіли в Міністерстві соціальної політики.

За даними відомства, гроші за "бебі-бокс" на соціальні картки вже отримали 13 тисяч сімей. І всього було перераховано 67 млн гривень (більше 5 тисяч на сім'ю).

Необхідні товари можна придбати в 1108 торгових точках, з яких 15 - інтернет-магазини. Усього до реалізації проекту долучилося 150 закладів торгівлі (ритейлерів). Список магазинів для закупівель можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, що ініціативу з введенням "пакету малюка" ввели з 1 вересня 2018 року. Але в липні 2020 через ряд проблем з тендерами та затримкою у видачі "пакетів", допомогу вирішили монетизувати.

17 вересня 2020 року Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект про повернення "бебі-боксів" в "натуральному вигляді".

Раніше ми писали, як молодим батькам отримати "пакунок малюка". Де і за яких умов видають цей вид соціальної допомоги.

Стандартний набір "бебі-боксу": ковдра, рушник, пелюшки, комбінезон, розвиваючий килимок і так далі - загалом це 30 позицій для батьків і малюка.