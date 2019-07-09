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Пакет на голове был обмотан скотчем: новые детали убийства семьи в Скадовске

STYLERПроисшествия    09.07.2019 - 14:01
Пакет на голове был обмотан скотчем: новые детали убийства семьи в Скадовске
Убийство семьи в Скадовске (коллаж: РБК-Украина)

Полиция разрабатывает три версии в деле об убийстве женщины и ее сыновей в Скадовске

Убийство женщины и ее двоих малолетних сыновей произошло в курортном Скадовске Херсонской области. Тела погибших в квартире обнаружил приехавший к ним экс-супруг 34-летней погибшей. Стали известны новые обстоятельства ужасающей трагедии, сообщает Херсон.net ссылаясь на собственные источники в правоохранительных ораганах.

Тела женщины и ее детей обнаружили в понедельник, 8 июля, в 16:30 в квартире, которую семья арендовала во время отдыха на море.

У полиции несколько версий: проверяют бывшего мужа женщины, 38-летнего жителя Голой Пристани (Херсонская область), а также идет работа по поиску посторонних лиц, которые могли быть причастны к преступлению.

Отметим, что одной из версий трагедии является то, что женщина сама убила своих сыновей семи и девяти лет, а после всего совершила суицид.

В полиции уже официально подтвердили, что на теле женщины были следы удушения. А источники в правоохранительных органах говорят, что у женщины на голове был надет полиэтиленовый пакет, плотно замотанный скотчем вокруг шеи.

Пакет на голове был обмотан скотчем: новые детали убийства семьи в Скадовске

Убийство семьи в Скадовске (коллаж: РБК-Украина)

Подобный факт не вяжется с версией о суициде, поскольку самостоятельно обмотать пакет скотчем, чтоб через него не проходил воздух, крайне сложно.

Детей женщины обнаружили в другой комнате лежащими на кроватях. На их телах не было видимых телесных повреждений.

Более точная информация о причинах гибели семьи в Скадовске будет известно после проведения вскрытия. Правоохранители начали уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что подозреваемых в жестоком убийстве 48-летнего мужчины в Днепре выпустили из СИЗО под домашний арест. Два парня 22 и 26 лет избили и утопили мужчину, снимая все это на телефон.

К слову, недавно в Киеве подростки жестоко избили бездомного, а само нападение сняли на видео и затем опубликовали в интернете. После этого парней вычислили и провели самосуд. 

Напомним, появились новые детали в деле об изнасиловании и убийстве 13-летней Инны Дубик в Днепропетровской области.

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