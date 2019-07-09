Пакет на голові був обмотаний скотчем: нові деталі вбивства сім'ї у Скадовську

Вбивство родини у Скадовську (колаж: РБК-Україна)

Поліція розробляє три версії у справі про вбивство жінки та її синів у Скадовську

Вбивство жінки та її двох малолітніх синів сталося в курортному Скадовську Херсонської області. Тіла загиблих в квартирі виявив екс-чоловік 34-річної загиблої, який приїхав до них. Стали відомі нові обставини жахливої трагедії, повідомляє Херсон.net посилаючись на власні джерела в правоохоронних ораганах.

Тіла жінки та її дітей виявили в понеділок, 8 липня, о 16:30 в квартирі, яку орендувала сім'я під час відпочинку на морі.

У поліції кілька версій: перевіряють колишнього чоловіка жінки, 38-річного жителя Голої Пристані (Херсонська область), а також йде робота з пошуку сторонніх осіб, які могли бути причетні до злочину.

Зазначимо, що однією з версій трагедії є те, що жінка сама вбила своїх синів семи і дев'яти років, а після всього скоїла суїцид.

У поліції вже офіційно підтвердили, що на тілі жінки були сліди удушення. А джерела в правоохоронних органах говорять, що у жінки на голові був надітий поліетиленовий пакет, щільно замотаний скотчем навколо шиї.

Вбивство родини у Скадовську (колаж: РБК-Україна)

Подібний факт не в'яжеться з версією про суїцид, оскільки самостійно обмотати пакет скотчем, щоб через нього не проходило повітря, вкрай складно.

Дітей жінки виявили в іншій кімнаті - вони лежали на ліжках. На їхніх тілах не було видимих тілесних пошкоджень.

Більш точна інформація про причини загибелі сім'ї у Скадовську буде відома після проведення розтину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство двох і більше осіб).

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