ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре изверги утопили человека ради видео: неожиданный поворот в деле

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 19:40
В Днепре изверги утопили человека ради видео: неожиданный поворот в деле
Фото: коллаж РБК-Украина

Суд в Днепре отпустил нелюдей под домашний арест

Подозреваемых в жестоком убийстве 48-летнего мужчины в Днепре выпустили из СИЗО под домашний арест. Два парня 22 и 26 лет избили и утопили человека, снимая все это на телефон. Преступление было совершено в апреле, и вот всего за несколько дней до начала суда их отпустили из под стражи на свободу. Об этом сообщают "Факты".

Напомним, что 6 апреля пьяные изверги после ссоры в кафе с жителем Запорожья избили его и сбросили в реку - от полученных травм мужчина не смог выплыть на берег и скончался. В полиции по факту преступления открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 115 УК (умышленное убийство). Подозреваемым грозит пожизненное.

Со слов первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, причиной зверского поступка стало желание снять "интересное видео".

Как рассказали в прокуратуре Днепропетровской области, после вердикта суда относительно изменения меры пресечения парням они не могут обжаловать решение на стадии судебного рассмотрения.

В Днепре изверги утопили человека ради видео: неожиданный поворот в деле

В Днепре изверги избили и утопили мужчину ради видео (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Прокуратура настаивала, чтобы подозреваемые оставались под арестом на время суда. Но их адвокаты добились того, что буквально за несколько дней до начала рассмотрения дела в суде подозреваемых выпустили под домашний арест", - сказала пресс-секретарь областной прокуратуры Александра Сараева. 

Она отметила, что ходатайство о смене меры пресечения прокурор может подать, если они нарушат режим содержания под домашним арестом, не явятся на судебное заседание или уедут с места регистрации. 

 

В Днепре парни 22 и 26 лет жестоко убили мужчину (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В Кировском райсуде Днепра рассказали, что адвокаты подозреваемых предоставили документы с положительной характеристикой парней по месту жительства. После этого судьи удовлетворили ходатайство защиты извергов. 

 

В Днепре пьяные парни избили и утопили мужчину, снимая на телефон (Видео: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве подростки жестоко избили бездомного, а само нападение сняли на видео и затем обликовали в интернете. После этого парней вычислили и провели самосуд. 

Также мы писали о том, что в Мариуполе школьники избили сверстника и снимали издевательства на видео, после чего опубликовали ролик в интернете.

Забили до смерти: под Тернополем изверги лишили жизни молодого парня Зверское убийство 13-летней девочки: новые детали ЧП под Днепром (видео)
Новости Украины ФК ДнепрпреступленияСуд
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь