В квартире нашли мертвыми женщину и двоих детей: детали трагедии в Скадовске

Убийство женщины и детей в Скадовске под Херсоном (коллаж: РБК-Украина)

Тело женщины и детей обнаружил бывший муж погибшей

Убийство 33-летней женщины и ее двоих сыновей, девяти и семи лет произошло в Скадовске Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

О страшной находке сообщил житель города Голая Пристань, который приехал в Скадовск к своей экс-супруге. Именно он обнаружил тела женщины и своих сыновей в арендованой квартире.

Убийство женщины и детей в Скадовске под Херсоном (иллюстративное фото: pixabay.com)

Отметим, что по данным издания Криминальная Украина, тела были обнаружены в понедельник, 8 июля, около 16:30. Также сообщается, что на голове женщины был полиэтиленовый пакет.

Также стало известно, что женщина приехала с детьми в Скадовск на отдых. Сейчас полиция проверяет сразу несколько версий. Во-первых, проверяют алиби бывшего супруга, во-вторых, предполагают серийное убийство кем-то из посторонних. Рассматривается и версия, что женщина могла убить детей и совершить суицид.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и руководство полиции области. По факту преступления открыто уголовное производство по пунктам 1 и 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

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