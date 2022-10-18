Падіння дронів бачили з вікна: Марічка Падалко показала, як ховалася з дітьми під час атаки

Росія тероризує українців масовими атаками. Другий понеділок поспіль жителі абсолютно всієї країни змушені проводити в укриттях, бо ворог запускає по містах всю зброю, яка тільки є - ракети та дрони.

Ведуча ТСН та телемарафону Марічка Падалко показала в Instagram , як ховається від ворожих атак із дітьми в укритті.

17 жовтня Росія здійснила чергову терористичну атаку на міста України. На столицю рано-вранці знову полетіли дрони у великій кількості й один з них упав на житловий будинок. Жертвами стали п'ять людей, у тому числі молода пара, яка чекала на дитину.

Дрони в Києві вчора збивали з різних видів зброї, і багато жителів столиці бачили "Шахідів" на власні очі. Українців закликають йти в укриття під час сигналу повітряної тривоги та не намагатися збивати дрони самостійно.

Ведуча Марічка Падалко дотримується правил безпеки і йде в укриття разом із дітьми. Вчора вони стали свідками того, як упало два дрони.

"Падіння двох дронів бачили з вікна… Тому ввечері тривоги тільки так", - написала вона та опублікувала фото своїх дітей з укриття.