Як розпізнати дрони-камікадзе та вберегтися від цієї зброї: інструкція
Дрони-камікадзе іранського походження, якими Росія атакує Україну, здатні завдати шкоди об'єктам критичної інфраструктури та несуть небезпеку для громадян. Такі БПЛА можуть переносити кілька десятків кілограмів вибухівки й при попаданні створюють потужну ударну хвилю.
У Мінреінтеграції створили інструкцію про те, як розпізнати такі дрони звичайним громадянам та вберегтися від них.
1. Двигун БПЛА "Шахед" гучний. При наближенні у повітрі чути звук, схожий роботу двигуна мопеда чи бензопили.
2. Почувши подібний звук, намагайтеся потрапити у спеціально облаштоване укриття. Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами, переходами або дотримуйтесь правил "двох стін".
3. Не залишайтеся у транспорті, вийдіть та відбігайте подалі від дороги. І там знайдіть можливе укриття.
4. Намагайтеся вибрати місця для укриття подалі від військових, стратегічних об'єктів та адміністративних будівель. Також рекомендується триматися подалі від об'єктів енергетичної інфраструктури.
5. Не ховайтеся у під'їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій тощо.
6. Будь-яку інформацію про переміщення ворожих БПЛА повідомляйте на гарячу лінію 102. У разі їх падіння вказуйте місцезнаходження. При цьому не наближуйтесь до місця падіння об'єкта та не чіпайте уламки.
До речі, раніше ми розповідали про те, що таке дрони-камікадзе та як вони виглядають.
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