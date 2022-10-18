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Падение дронов видели из окна: Маричка Падалко показала, как пряталась с детьми во время атаки

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Київ, Вторник 18 октября 2022 20:32
Падение дронов видели из окна: Маричка Падалко показала, как пряталась с детьми во время атаки Маричка Падалко показала, как прячется от российских атак с детьми (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Россия терроризирует жителей Украины массовыми атаками. Второй понедельник подряд жители абсолютно всей страны вынуждены проводить в укрытиях, так как враг запускает по городам все оружие, которое только есть - ракеты и дроны.

Ведущая ТСН и телемарафона Маричка Падалко показала в Instagram, как прячется от вражеских атак с детьми в укрытии.

17 октября Россия совершила очередную террористическую атаку на города Украины. На столицу рано утром снова полетели дроны в большом количестве и один из них упал на жилой дом. Жертвами стали пять человек, в том числе молодая пара, которая ожидала ребенка.

Дроны в Киеве вчера сбивали из разных видов оружия, и многие жители столицы видели "Шахидов" собственными глазами. Украинцев призывают уходить в укрытия во время сигнала воздушной тревоги и не пытаться сбивать дроны самостоятельно.

Ведущая Маричка Падалко соблюдает правила безопасности и уходит в укрытие вместе с детьми. Вчера они стали свидетелями того, как упало два дрона.

"Падение двух дронов видели из окна… Поэтому вечером тревоги только так", - написала она и опубликовала фото своих детей из укрытия.

Падение дронов видели из окна: Маричка Падалко показала, как пряталась с детьми во время атаки

Кстати, ранее мы писали о том, что певица Наталья Могилевская пыталась сбить дрон над своим домом под Киевом.

А ранее мы рассказывали о том, как распознать дроны-камикадзе "Шахиды" и уберечься от этого оружия.

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