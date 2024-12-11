У падінні Сирії побачили пророцтво від Ванги: про що попереджала провидиця

Сліпа провидиця Ванга, яку багато хто називає Нострадамусом Балтії, мала декілька тривожних попереджень на тему Третьої Світової війни. І що найцікавіше, у деяких з них згадуються поточні події, попри те, що Ванга померла понад чверть століття тому.

Її прогнози щодо Близького Сходу привернули увагу через дуже велику точність у передбаченні подій. Варто зазначити також, що її передбачення щодо трагічних подій у всьому світі збувалися з тривожним показником у 85%.

"Як тільки Сирія впаде, чекайте великої війни між Заходом та Сходом", - цитують слова провидиці. Далі у її передбаченні йдеться, що велика війна почнеться весною і попереджає, що це може знищити увесь західний світ - "навесні почнеться війна на сході й буде третя світова війна. Війна на Сході, яка знищить Захід".

Ці слова провидиці порівняли з поточними подіями - втеча Башара Асада до Москви, перехід контролю над Сирією до повстанських угруповань.

"Сирія впаде до ніг переможця, але переможець буде не той", - казала вона.

Ще одне цікаве передбачення Ванги стосувалося чоловіка на ім'я Володимир - "все розтане, як лід, залишиться недоторканим лише одне - слава Володимира". Багато хто пов'язує ці слова з Володимиром Путіним та подіями в Україні.

Свого часу Ванга передбачила дуже багато катастроф у всьому світі - аварію на ЧАЕС, розпад СРСР, смерть Сталіна, руйнівне цунамі в Індійському океані у 2004 році.

"Жах, жах. Американські брати впадуть після нападу сталевих птахів. Будуть вовки вити в кущах, і литиметься невинна кров", - так Ванга попереджала про терористичну атаку 11 вересня в США.

2024 рік провидиця називала початком апокаліпсиса, викликаного низкою зовнішніх подій по всьому світу. Це також пов'язують з подіями на Близькому Сході, війною в Ізраїлі, війною в Україні.

Вона також передбачала, що у 2025 році в Європі почнеться смертельна війна, яка спустошить Європу і загине багато людей через великий конфлікт.

Але найстрашніше її попередження датується 5079 роком - вона сказала, що світ "повністю загине".