В падении Сирии увидели пророчество от Ванги: о чем предупреждала провидица

Слепая провидица Ванга, которую многие называют Нострадамусом Балтии, имела несколько тревожных предупреждений на тему Третьей Мировой войны. И что самое интересное, в некоторых из них упоминаются текущие события, несмотря на то, что Ванга умерла более четверти века назад.

Ее прогнозы по Ближнему Востоку привлекли внимание из-за очень большой точности в предвидении событий. Следует отметить также, что ее предсказания по трагическим событиям во всем мире сбывались с тревожным показателем в 85%.

"Как только Сирия упадет, ждите большой войны между Западом и Востоком", - цитируют слова провидицы. Далее в ее предсказании говорится, что великая война начнется весной и предупреждает, что это может уничтожить весь западный мир - "весной начнется война на востоке и будет третья мировая война. Война на Востоке, которая уничтожит Запад".

Эти слова провидицы сравнили с текущими событиями - бегство Башара Асада в Москву, переход контроля над Сирией к повстанческим группировкам.

"Сирия упадет к ногам победителя, но победитель будет не тот", - говорила она.

Еще одно интересное предсказание Ванги касалось мужчины по имени Владимир - "все растает, как лед, останется нетронутым только одно - слава Владимира". Многие связывают эти слова с Владимиром Путиным и событиями в Украине.

В свое время Ванга предсказала очень много катастроф во всем мире - аварию на ЧАЭС, распад СССР, смерть Сталина, разрушительное цунами в Индийском океане в 2004 году.

"Ужас, ужас. Американские братья упадут после нападения стальных птиц. Будут волки выть в кустах, и будет литься невинная кровь", - так Ванга предупреждала о террористической атаке 11 сентября в США.

2024 год провидица называла началом апокалипсиса, вызванного рядом внешних событий по всему миру. Это также связывается с событиями на Ближнем Востоке, войной в Израиле, войной в Украине.

Она также предполагала, что в 2025 году в Европе начнется смертельная война, которая разорит Европу и погибнет много людей из-за большого конфликта.

Но самое страшное ее предупреждение датируется 5079 годом - она сказала, что мир "полностью погибнет".