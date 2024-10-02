5 нашумілих пророцтв, які так і не збулися

Протягом історії людства різні пророки, вчені та візіонери намагалися передбачити майбутнє. Проте багато з їхніх пророцтв виявилися хибними. Ось п’ять найвідоміших прогнозів, які так і не здійснилися.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про пророцтва, які у свій час викликали багато ажіотажу, але так і не втілилися у реальність.

Кінець світу у 2012 році

Одне з найвідоміших пророцтв стосується кінця світу, запланованого на 21 грудня 2012 року.

Багато людей вважали, що це дата, коли закінчується календар мая, і що разом із його завершенням настане кінець всього людства. У ЗМІ поширювалися численні теорії про катастрофічні зміни, включаючи природні катаклізми, глобальні конфлікти та навіть зіткнення з іншою планетою.

Проте цей день пройшов без жодних катастроф, і світ, як і раніше, продовжує своє існування.

Календар мая (фото: Freepik.com)

Пророцтво Нострадамуса про "Великий катаклізм"

Французький пророк Мішель де Нострадамус, відомий своїми двома чотиривіршами, прогнозував "великий катаклізм", який мав відбутися в 1999 році.

Багато людей трактували його слова як попередження про кінець світу або глобальні катастрофи. Його пророцтва іноді витлумачували так, що нібито настане хаос, викликаний змінами клімату чи війнами.

Однак 1999 рік минув без жодних значних подій, і Нострадамус залишився в історії як загадковий, але не завжди точний пророк. Його пророцтва продовжують вивчатися та обговорюватися, адже вони відкривають нові шляхи для тлумачення.

Пророцтво про “Еру водолія”

Багато астрологів і езотериків передбачали, що у 2000 році настане “ера водолія”, коли людство досягне просвітлення і гармонії. Ця ера обіцяла великий прогрес у науці, технологіях та духовності, що мало змінити життя людей на краще.

Однак, на жаль, ці передбачення не здійснилися. Хоча зміни у суспільстві дійсно відбуваються, вони не завжди були позитивними, і прогнози про всесвітнє процвітання залишилися лише мрією.

Багато людей почали ставитися до астрології з більшим скептицизмом, адже реальні виклики життя не завжди відповідають ідеалістичним поглядам.

Ера Водолія повинна була стати часом відкриття паранормальних здібностей у людства (фото: Freepik.com)

Пророцтво про "Тисячу років миру"

У 1990-х роках багато християнських груп вірило в те, що в 2000 році настане "тисяча років миру", згідно з пророцтвами з Біблії. Це уявлення про тисячолітнє царство, де Христос пануватиме на Землі, збудило у людей надію на краще майбутнє.

Багато прихильників цього пророцтва готувалися до приходу "золотого віку", плануючи як змінити світ на краще.

Проте з початком нового тисячоліття мир не настало, і світ продовжив зіткнення з численними конфліктами і проблемами. Ця невідповідність між сподіваннями та реальністю викликала у людей розчарування і навіть зневіру.

Пророцтво "Кінець часу"

У 2000 році багато людей побоювалися, що комп’ютерні системи не впораються з переходом до нового тисячоліття через проблему "Y2K". Це стало великою темою обговорень, і вважалося, що мільйони комп’ютерів, які не могли розпізнати дату 1 січня 2000 року, призведуть до глобального краху.

Прогнози варіювалися від краху технологій до зупинки інфраструктури. Проте 1 січня 2000 року настало без серйозних проблем, і світ не зіткнувся з катастрофою, яку передбачали.

Глобальний комп'ютерний збій у 2000 році так і не трапився (фото: Freepik.com)