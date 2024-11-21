П'ятниця стане початком "білої смуги" для чотирьох знаків Зодіаку. Кого обрали карти Таро

Скорпіон

Настав час змін, налаштовуйтеся на те, що зустрінете людину, яка зможе подарувати вам щастя. З ним ви залікуєте всі душевні рани та знову повірите у кохання. Якщо ж ця п'ятниця не подарує вам доленосну зустріч, то сумувати не варто - Всесвіт вже почав готувати для вас особливий сюрприз.

Рак

Карти Таро обіцяють вам незвичайний день. У п'ятницю вам не доведеться думати про погане, адже всі проблеми затьмарить неймовірну подію, яка вас ощасливить. Готуйтеся до змін та початку "білої смуги", у вашому житті більше не залишиться місця для невдач, прощайтеся з усім поганим і без жалю спалюйте мости.

Риби

Гороскоп на п'ятницю обіцяє вам непросте завдання. Ви опинитеся перед складним вибором, проте не впадайте в істерику. Прислухайтеся до свого серця, воно підкаже правильне рішення. Цього дня ви багато зрозумієте, секретів та інтриг більше не буде. І саме це допоможе вам впевнено рухатися вперед.

Близнюки

Зірки обіцяють вам цікаві події. У п'ятницю ви не зможете поскаржитися на нудьгу і зневіру, адже у ваше життя ураганом увірвуться веселі пригоди. І це, звичайно ж, не може не тішити. Пристебніться, на вас чекає неймовірний зліт, все погане залишиться в минулому.