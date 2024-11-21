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Пятница станет началом "белой полосы" для четырех знаков Зодиака. Кого выбрали карты Таро

Таро-гороскоп на пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Гороскоп на 22 ноября сулит четырем знакам Зодиака хороший день. В пятницу им удастся забыть о проблемах, ведь карты Таро сулят им конец "черной полосы".

Каким знакам Зодиака улыбнется удача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Скорпион

Пришло время перемен, настраивайтесь на то, что наконец-то встретите человека, который сможет подарить вам счастье. С ним вы залечите все душевные раны и снова поверите в любовь. Если же эта пятница не подарит вам судьбоносную встречу, то грустить не стоит - значит, Вселенная уже начала готовить для вас особый сюрприз.

Рак

Карты Таро сулят вам необычный день. В пятницу вам не придется думать о плохом, ведь все проблемы затмит невероятное событие, которое вас осчастливит. Готовьтесь к переменам и началу "белой полосы", в вашей жизни больше не останется места для неудач, прощайтесь со всем плохим и без сожалений сжигайте мосты.

Рыбы

Гороскоп на пятницу сулит вам непростую задачу. Вы окажетесь перед сложным выбором, однако не впадайте в истерику. Прислушайтесь к своему сердцу, оно подскажет правильное решение. В этот день вы многое поймете, секретов и интриг больше не будет. И именно это поможет вам уверенно двигаться вперед.

Близнецы

Звезды сулят вам интересные события. В пятницу вы не сможете пожаловаться на скуку и уныние, ведь в вашу жизнь ураганом ворвутся веселые приключения. И это, конечно же, не может не радовать. Пристегнитесь, вас ждет невероятный взлет, все плохое останется в прошлом.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, почему нельзя доедать чужой хлеб.

Помимо этого, ранее стало известно, что Солнце подарит месяц счастья пяти знакам Зодиака.

Во время написания материала были использованы источники: Tarot, Parade.

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