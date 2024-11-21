Пятница станет началом "белой полосы" для четырех знаков Зодиака. Кого выбрали карты Таро

Скорпион

Пришло время перемен, настраивайтесь на то, что наконец-то встретите человека, который сможет подарить вам счастье. С ним вы залечите все душевные раны и снова поверите в любовь. Если же эта пятница не подарит вам судьбоносную встречу, то грустить не стоит - значит, Вселенная уже начала готовить для вас особый сюрприз.

Рак

Карты Таро сулят вам необычный день. В пятницу вам не придется думать о плохом, ведь все проблемы затмит невероятное событие, которое вас осчастливит. Готовьтесь к переменам и началу "белой полосы", в вашей жизни больше не останется места для неудач, прощайтесь со всем плохим и без сожалений сжигайте мосты.

Рыбы

Гороскоп на пятницу сулит вам непростую задачу. Вы окажетесь перед сложным выбором, однако не впадайте в истерику. Прислушайтесь к своему сердцу, оно подскажет правильное решение. В этот день вы многое поймете, секретов и интриг больше не будет. И именно это поможет вам уверенно двигаться вперед.

Близнецы

Звезды сулят вам интересные события. В пятницу вы не сможете пожаловаться на скуку и уныние, ведь в вашу жизнь ураганом ворвутся веселые приключения. И это, конечно же, не может не радовать. Пристегнитесь, вас ждет невероятный взлет, все плохое останется в прошлом.