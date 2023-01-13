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П’ятниця, 13-те переверне життя цих знаків Зодіаку. Приготуйтеся!

Гороскоп на п’ятницю 13 січня (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на п’ятницю, 13 січня, розповість про знаки Зодіаку, для яких цей особливий день в календарі стане вирішальним і може вплинути на їхнє подальше життя.

Про це пише Сhasdiy.

Близнюки

Гороскоп на 13 січня віщує Близнюками неабияку Фортуну. Особливо щаститиме на особистому фронті – любов і стосунки чудово починати саме у цей день.

Старі невирішені проблеми із коханими в цей день можуть минути самі собою. Або ж самотужки почніть обговорення та розв’язання цих проблем – 13 січня вам вдасться це зробити з мінімальним дискомфортом.

Терези

Вам може здаватися, що ви ще не готові до стосунків і певної залежності від іншої людини. Однак нове кохання стоїть на порозі та наполегливо стукає у двері.

Може бути, що вам страшно прощатися з минулим і творити нове майбутнє. Але зорі просять відпустити ваші страхи та увійти в новий етап життя без переживань.

Козеріг

Козороги можуть отримати неочікуване зізнання. Від кого воно надійде, зорі не знають. Але із 80% імовірністю ця інформація змінить ваше ставлення до ситуації навколо. Ви побачите нові шляхи розв'язання проблем та зможете змінити своє життя на краще.

Будьте більш відкритими з оточуючими й точно не пропустите нічого цікавого.

Раніше ми писали, що суворо заборонено робити в п’ятницю, 13 січня, щоб не накликати біду.

Крім того читайте, що чекає на всі знаки Ведичного гороскопу в 2023 році.

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