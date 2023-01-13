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Пятница, 13-е перевернет жизнь этих знаков Зодиака. Приготовьтесь!

Гороскоп на пятницу 13 января (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на пятницу, 13 января, расскажет о знаках Зодиака, для которых этот особый день в календаре станет решающим и может повлиять на их дальнейшую жизнь.

Об этом пишет Сhasdiy.

Близнецы

Гороскоп на 13 января предвещает Близнецам невероятную Фортуну. Особенно повезет на личном фронте – любовь и отношения прекрасно начинать именно в этот день.

Старые нерешенные проблемы с любимыми в этот день могут пройти сами собой. Или самостоятельно начните обсуждение и решение этих проблем – 13 января вам удастся это сделать с минимальным дискомфортом.

Весы

Вам может показаться, что вы еще не готовы к отношениям и определенной зависимости от другого человека. Однако новая любовь стоит на пороге и упорно стучится в дверь.

Может быть, вам страшно прощаться с прошлым и творить новое будущее. Но звезды просят отпустить ваши страхи и войти в новый этап жизни без переживаний.

Козерог

Козороги могут получить неожиданное признание. От кого оно поступит, звезды не знают. Но с 80% вероятностью эта информация изменит ваше отношение к ситуации вокруг. Вы увидите новые пути решения проблем и сможете изменить свою жизнь к лучшему.

Будьте более открыты с окружающими и точно не пропустите ничего интересного.

Ранее мы писали, что строго-настрого запрещено делать в пятницу, 13 января, чтобы не навлечь беду.

Кроме того, читайте, что ждет все знаки Ведического гороскопа в 2023 году.

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Гороскоп