Пятерка, которой не угодить: эти мужчины по знаку Зодиака - самые требовательные

Гороскоп расскажет о том, какие мужчины по знаку Зодиака согласно особенностям их характера, считаются наиболее требовательными.

Лев

Возглавляют пятерку самых требовательных мужчин именно Львы. Ведь представители данного знака прирожденные лидеры, постоянно стремящиеся быть первыми во всем, все время самосовершенствуясь.

Сходные запросы у них и к окружающим людям. Они допускают видеть рядом с собой исключительную особу, заметно превосходящюю других девушек. Причем любимая должна не только блистать на публике, но и умело справляться с домашними обязанностями.

Водолей

Хотя Водолеи и не завышают планку близким людям, ужиться с ними очень тяжело. Их требовательность к себе доходит до абсурда, ведь они - полны сомнений и недовольства по поводу собственного совершенства.

Вступить в отношения с Водолеем сможет только женщина с исключительным терпением, которая примет все "бзыки" такого мужчины.

Стрелец

Много разных девушек было в жизни Стрельца, но он по-прежнему остается одинок. А причина тому кроется в повышенных требованиях к потенциальной избраннице.

При этом девушка, сумеющая покорить его, найдет в лице такого мужчины надежного и преданного партнера. Но ей важно быть еще и хорошей хозяйкой, которая создаст уют, чистоту и всегда вкусно накормит.

Рак

Мужчина-Рак считает, что достоин лучшего, потому и к выбору любимой подходит ответственно. Он не будет проявлять внимание к женщине до тех пор, пока не убедится, что она этого достойна.

Если же его предположения оправдались, Рак начнет активно действовать и скоро добьется желаемого.

Козерог

Закрывают рейтинг требовательных мужчин Козероги. У них завышенная планка не к себе идеальной, а к окружающим.

Им тяжело переносить человеческое несовершенство, поэтому часто они пытаются изменить окружающих и вписать их в свою безупречную картинку.