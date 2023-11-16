Фаріон, Більченко та інші. П'ять "зашкварних" скандалів з українськими викладачами

В Україні в гучні скандали дуже часто потрапляли викладачі та професори, і не лише Ірина Фаріон. Всі вони потім були звільнені.

У матеріалі нижче читайте "зашкварні" скандали з педагогами, які зганьбилися в Україні.

Євгенія Більченко

Так, усі ми пам'ятаємо колишню викладачку одного з київських вишів Євгенію Більченко, яка прославилася своїми скандальними антиукраїнськими висловлюваннями. Потім вона виявилася ще й злочинницею.

Євгенія працювала у Драгоманова професором культурології. Вона говорила, що в Україні панує неонацистський режим, а війна на Донбасі - громадянська. Також вона називала закон про забезпечення функціонування української мови як державної "лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії".

Після таких висловлювань - її з тріском звільнили з вишу та Більченко поїхала до Росії.

Також вона їздила на окуповану територію із "гуманітарною місією". Слід зазначити, що на своєму каналі жінка активно збирає кошти на допомогу російським окупантам. Відразу після того, як інформація про поїздку почала поширюватися українськими медіа, вона виклала посаду, де загрожувала, що "воюватиме".

Трохи згодом Більченко зізналася, що протягом як мінімум шести років вела антиукраїнську діяльність і навіть рада, що вона офіційно є держзрадницею в Україні.

Євгенія Більченко підтримувала Росію (фото: facebook.com yevzhik)

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон відома не одним своїм скандалом. У неї талант потрапляти в них, завдяки своїм дуже неоднозначним висловлюванням. Ще 2018 року колишня депутатка говорила, що російськомовні українці - мають бути знищені, та й взагалі війна в Україні через них. Також вона звинувачувала мешканців Маріуполя у тому, що вони винні у смертях. Саме вони, а не Росія.

Після скандалу з російськомовними бійцями "Азова" та здачі даних проукраїнського студента, учні Львівської політехніки вийшли на протести проти її так званої діяльності та висловлювань. Багато відомих особистостей в Україні називали Фаріон "агентом Кремля".

У результаті 15 листопада Ірину Фаріон було звільнено з посади професора викладача кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка".

Фаріон відреагувала на своє звільнення у своїй соцмережі заявивши, що його оскаржуватиме в суді.

"Все тільки починається, тому що кожен фініш - це, по суті, старт. Готую позов до суду", - повідомила вона.

Ірина Фаріон (Getty Images)

"Україну вигадали польські масони!"

Так, 2019 року виник скандал в Одесі. Там викладач історії України Антон Кравчик повідомив студентам нісенітницю, що "Україну вигадали польські масони".

Він озвучив теорію про те, що нібито масони-поляки створили політичний проект "Україна" на початку ХХ століття, щоб помститися Росії. Також, на доказ деяких викладок, Кравчик цитував листи Тараса Шевченка.

Доктор наук планував створити "Миколаївську народну республіку"

В Україні доктор наук розробив концепцію "Миколаївської народної республіки" для окупантів. Відповідним "науковим трактатом" відзначився керівник однієї із кафедр Одеської юридичної академії.

Його "концепція" передбачала тотальну денацифікацію всіх сфер життєдіяльності миколаївців.

Зазначається, що за вказівкою агресора зрадник збирав розвідувальні дані про місця базування в регіоні підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Національної поліції. Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої "Миколаївської народної республіки", яку окупанти планували створити у разі захоплення області.

Для виконання цього завдання фігурант підготував фейкове "обґрунтування" для створення так званої МНР, яке планував відправити на погодження до Москви.

У СБУ повідомили, що своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії та затримали на початку літа 2022 року.

Лікар наук виявився сепаратистом (фото: СБУ)

"Одеса – це Росія!"

Вчителя праці Граденницької школи (Одеська область) Миколу Ласицю звільнили за те, що він у забороненій соціальній мережі висловлювався за підтримку Росії.

Вчитель у забороненій соціальній мережі ВКонтакте публікував повідомлення антиукраїнського характеру. Починаючи з ватажка "ДНР" Захарченка і закінчуючи тим, що Одеса - це Росія у супроводі забороненої георгіївської стрічки. Викладача праці з тріском звільнили зі школи.

Микола Ласиця заявляв, що Одеса - це Росія (Скріншот)