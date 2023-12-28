П'ять простих порад, які допоможуть зберегти ваші зуби

Здорові зуби - це мрія практично всіх людей. Дуже важливо дбати про чистоту зубів та здоров'я ясен.

Як це зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на поради стоматолога Навіна Хосла Express.

П'ять порад зберегти здоровими зуби та ясна

Чистіть зуби двічі на день

Чищення зубів двічі на день є ключем до захисту ваших зубів і ясен і запобігатиме потенційним наслідкам надалі, такі як карієс та захворювання ясен.

"Використовуючи зубну щітку з м'якою щетиною, акуратно почистіть зуби з усіх боків і вибирайте зубну пасту з фтором", - радить Навін.

Зубна нитка щодня

Використання зубної нитки не є частиною повсякденного життя багатьох людей, але це допомагає зменшити утворення зубного нальоту, а також знижує ризик виникнення карієсу та захворювань ясен.

"Використання нитки хоча б один раз на день допоможе зберегти зуби та ясна міцними, а також збереже свіжий запах із рота", - сказав лікар.

Зменшіть споживання цукру

Цукор є однією з основних причин карієсу, тому скорочення споживання солодких продуктів та напоїв допоможе зменшити кількість карієсу у роті, а також допоможе вам вести здоровіший спосіб життя в цілому.

Замініть солодкі напої та поступово почніть споживати більше води.

Киньте курити

Куріння може вплинути на здоров'я ясен і збільшує ймовірність втрати зубів.

Тютюн знижує кількість кисню в кровотоку, а це означає, що якщо ваші ясна не в хорошому стані, вони не зможуть зажити так швидко, а у курців захворювання ясен розвиваються набагато швидше, ніж у некурців.

Використовуйте лікувальну рідину для полоскання рота

Використання терапевтичної рідини для полоскання рота замість косметичної може принести багато користі для гігієни ротової порожнини.

Використання рідини для полоскання рота після чищення зубів допоможе очистити ділянки, до яких щітка, можливо, не дісталася, і допоможе запобігти захворюванню ясен, зменшити утворення зубного каменю та зубного нальоту, а також довше зберігати свіжий запах із рота.