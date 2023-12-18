Трюк маркетологів. Скільки насправді потрібно зубної пасти для чищення зубів

Зубна паста - це необхідна річ для кожної людини, щоб підтримувати здоров'я зубів та підтримувати їх у чистоті. Але чи знаєте ви, що одного тюбика пасти має вистачати цілий рік?

У матеріалі були використані дані з сайту Нанодент та інші.

Скільки пасти насправді потрібно використовувати для чищення зубів - читайте у матеріалі Styler нижче.

Хитрість маркетологів

Багато хто з нас видавлює на щітку максимальну кількість зубної пасти, оскільки багато разів бачили такий трюк у рекламі. Але це зовсім неправильно. Так придумали маркетологи, щоби змусити людей купувати все більше пасти для зубів.

Основне завдання зубної пасти – забезпечити механічне очищення поверхні зубів щіткою. Паста покликана пом'якшити жорсткість щітки, знизити травматичність і розм'якшити зубний наліт. Занадто велика кількість пасти знижує ефективність зубної щітки.

Кожен стоматолог вам скаже, що кількість зубної пасти на щітці має бути розміром "з горошину".

Щоб перестати бути жертвою реклами і відмовитися від звички вичавлювати пасту вздовж щітки, просто вичавлюйте пасту не вздовж, а впоперек щітки.

Мало того, деякі стоматологи та гігієністи навіть рекомендують спочатку чистити зуби без зубної пасти, а потім, коли зуби стануть чистими, знову чистити їх зубною пастою.

Це допомагає фтору та іншим мінералам працювати краще та може значно зменшити кількість зубного нальоту або зубного каменю, які зазвичай утворюються між стоматологічними оглядами.