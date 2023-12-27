Стоматолог розвіяв основні міфи про чищення зубів

Здорові зуби - це мрія кожної людини. Стоматолог розвіяв головні міфи про чищення зубів, у які багато хто вірить.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Express.

Міфи про зуби

Стоматолог Лоуренс Сміт відповів на головні питання щодо здоров'я зубів.

Міф про те, що потрібно чистити зуби до або після сніданку

Чи слід чистити зуби до або після сніданку - тема, що гаряче обговорюється, і у багатьох є різні думки. Лікар радить почекати 30 хвилин після сніданку, оскільки чищення зубів перед цим може послабити емаль, а вживання кислих чи солодких продуктів після сніданку може мати негативний ефект.

Очікування протягом 30 хвилин після їжі дозволяє вашій слині збалансувати рівень pH, ремінералізувати зуби та допомогти запобігти карієсу та захворюванням ясен.

Чи шкодять зуби газовані напої без цукру чи газована вода

Будь-який газований напій з більшою ймовірністю зруйнує ваші зуби, ніж проста негазована вода.

При вживанні газованих напоїв без цукру проблемою для зубів часто є їхня кислотність. Багато хто з цих напоїв містить вуглекислоту, що призводить до ослаблення емалі у тих, хто часто п'є.

Що стосується газованої води, хоча вона може мати невелику ерозійну дію на зуби, вона зазвичай не така кисла, як інші безалкогольні напої.

Чи варто використовувати рідину для полоскання рота після чищення зубів

Рідина для полоскання рота може стати корисним доповненням до вашої гігієни ротової порожнини, допомагаючи знищити бактерії, що викликають карієс, і освіжити дихання.

Однак зазвичай краще почекати не менше 30 хвилин, перш ніж використовувати рідину для полоскання рота, інакше вона видалить концентрований фтор, який допомагає захистити зуби після чищення.

Те саме і з іншими рідинами: краще не полоскати рот водою відразу після чищення зубів. Натомість розгляньте можливість використання рідини для полоскання рота після обіду.

Жовті зуби – ознака поганих зубів?

Багато пацієнтів вважають, що білі зуби є автоматичною ознакою чистих і здорових зубів, тоді як жовті зуби є протилежним.

Однак жовті зуби не обов'язково вказують на погану гігієну ротової порожнини, це може бути просто результатом дієтичного вибору, віку, способу життя або генетики.

Іноді це може вказувати на накопичення зубного нальоту, але, як правило, краще звернутися до стоматолога, якщо є якісь побоювання. З іншого боку, хоча білі зуби можуть бути ознакою гарної гігієни порожнини рота, це не гарантія.

Чи потрібно сильно натискати на щітку під час чищення зубів?

Дехто вважає, що якщо чистити зуби сильніше або з більшою силою, вони стануть чистішими. Це не так, оскільки агресивне чищення може пошкодити як емаль, так і ясна.

Вибирайте зубні щітки із середньою чи м'якою щетиною та не забувайте чистити зуби акуратно.

Повільніший, але більш довгий темп ефективніший. Це стосується і електричних зубних щіток: краще уникати надмірного чищення, замість цього просто направляйте щітку і дозволяйте вібрації виконувати чищення.

Крім того, не забувайте щодня користуватися зубною ниткою, щоб видалити наліт із важкодоступних місць.