П’ять простих кроків до щастя та продуктивності: зробіть це вже сьогодні

Подзвоніть або напишіть другу

Соціальні контакти - основа емоційного добробуту, вони покращують якість нашого життя. Дослідження показують, що люди часто недооцінюють, наскільки приємно отримати неочікуване повідомлення або дзвінок.

Навіть коротке спілкування протягом 10 хвилин може суттєво підняти вам настрій і зміцнити дружбу.

Виконайте справу, яку давно відкладаєте

Зробіть те, що вже довгий час відкладаєте: від дрібниці на кшталт скасування непотрібної підписки до наведення порядку у файлах чи кімнаті. Це дасть відчуття завершеності й "розвантажить" мозок.

Відчуття завершеності та закреслена справа у списку викликає у мозку викид дофаміну. Психологи радять обрати завдання, яке є складним, досяжним, але корисним.

Зробіть комусь комплімент

Зроблений комплімент не лише покращує день іншій людині, але й позитивно впливає на ваш стан. Дослідження показують, що люди почуваються краще після того, як зроблять комусь комплімент.

Просте "чудова ідея" чи "тобі личить цей одяг" - і ви вже відчуєте, як піднімається власний настрій.

Спробуйте правило 5 секунд

Методика Мела Роббінса "5 секунд" допомагає долати лінь та негативні звички. Як тільки з’являється імпульс щось зробити (наприклад, вийти на прогулянку), рахуйте від 5 до 1 і виконайте дію, яка підштовхне вас до вашої мети. Це допомагає зупинити внутрішні "відмазки" та активізуватись.

Наприклад. Ви захотіли піти погуляти. Порахуйте від 5 до 1, покладіть телефон. Вдягніть куртку, взуйтеся - все це відверне вас від циклу негативних розмов з самим собою.

Видаліть один додаток, що краде ваш час

Часто "зависання" у соцмережах знижує продуктивність і погіршує стосунки з близькими. Психологи радять видалити хоча б на 30 днів додаток, який відволікає найбільше.

Перші два тижні будуть непростими, але згодом ви відчуєте, що без нього ваш день став ефективнішим.

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