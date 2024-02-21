П'ять помилок в дизайні спальні, які роблять кімнату незручною

Спальня - це одно з головніших місць в домі, тому що там ми проводимо доволі багато часу та відпочиваємо. Дизайн та облаштування цієї кімнати має велике значення, бо від цього залежить наш відпочинок, самопочуття та настрій.

Які помилки призводять до неестетичного вигляду та роблять спальню незручною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.

Ліжко в кутку

Виправити цю помилку досить легко - відсуньте ліжко від стіни. Розміщення ліжка в кутку порушує увесь потік кімнати. В ідеалі ліжко має знаходитися в центрі дальньої стіни, щоб ви могли бачити узголів'я, коли заходите в кімнату.

Неестетична зона з телевізором

Наявність телевізора не покращує дизайн спальні, але це не означає, що від нього потрібно відмовитися. Тим більше, що кожній людині потрібно мати тепле та затишне місце для перегляду улюблених шоу чи фільмів.

Дизайнери радять зробити телевізор у спальні малопомітним. Наприклад, втопивши його у стіну, щоб ввімкнений він виглядав просто як витвір мистецтва. Або сховати його на спеціальній поличці у шафі та витягати, коли він вам потрібен. В інший час телевізор буде схований за зачиненими дверима.

Тумбочки неправильної висоти

Не всі ліжка мають однакову висоту, як і тумбочки. Варто обирати такі, щоб ви не тягнулися вгору чи вниз посеред ночі, щоб схопити телефон або склянку води.

Не вистачає освітлення

Для створення м'якого теплого світіння потрібно використовувати кілька різних типів освітлення. Наприклад, розсіяне освітлення на тумбочках завдяки тканинному абажуру або навіть скляній колбі. Використовуйте лампи на тумбочках і бра на стінах разом з вбудованими світильниками.

Відсутність крісел та пуфів

Звісно, що спальня використовується для відпочинку та сну. Але це не означає, що в ній не має бути жодного крісла чи ще чогось для сидіння. Додайте крісло, в якому ви зможете сидіти та читати книгу. Також поставте пуфи чи м'який табурет біля ніг свого ліжка. Це не тільки додасть місце для сидіння, але й забезпечить гарний перехід від ліжка до решта кімнати.