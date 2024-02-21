Пять ошибок в дизайне спальни, делающих комнату неудобной

Спальня – это одно из главных мест в доме, потому что там мы проводим довольно много времени и отдыхаем. Дизайн и обустройство этой комнаты имеет большое значение, потому что от этого зависит наш отдых, самочувствие и настроение.

Кровать в углу

Исправить эту ошибку довольно легко - отодвиньте кровать от стены. Размещение кровати в углу нарушает весь поток комнаты. В идеале кровать должна находиться в центре дальней стены, чтобы вы могли видеть изголовье при входе в комнату.

Неэстетическая зона с телевизором

Наличие телевизора не улучшает дизайн спальни, но это не значит, что от него нужно отказаться. Тем более что каждому человеку нужно иметь теплое и уютное место для просмотра любимых шоу или фильмов.

Дизайнеры советуют сделать телевизор в спальне малозаметным. Например, утопив его в стену, чтобы включен он выглядел просто как произведение искусства. Или спрятать его на специальной полке в шкафу и вытаскивать, когда он вам нужен. В остальное время телевизор будет спрятан за закрытыми дверями.

Тумбочки неправильной высоты

Не все кровати имеют одинаковую высоту, как и тумбочки. Следует выбирать такие, чтобы вы не тянулись вверх или вниз посреди ночи, чтобы схватить телефон или стакан воды.

Не хватает освещения

Для создания мягкого теплого свечения нужно использовать несколько разных типов освещения. К примеру, рассеянное освещение на тумбочках благодаря тканевому абажуру или даже стеклянной колбе. Используйте лампы на прикроватных тумбочках и бра на стенах вместе со встроенными светильниками.

Отсутствие кресел и пуфов

Конечно, спальня используется для отдыха и сна. Но это не значит, что в ней не должно быть ни одного кресла или еще чего-нибудь для сидения. Разместите кресло, в котором вы сможете сидеть и читать книгу. Также поставьте пуфы или мягкий табурет у ног своей кровати. Это не только добавит место для сидения, но и обеспечит хороший переход от кровати к остальной комнате.