П'ять найкращих звичок для міцного імунітету: надовго забудете про хвороби

Імунну систему та загальний стан здоров'я потрібно підтримувати протягом усього року, а не лише тоді, коли настають холоди. Таким чином ваш імунітет буде здатний протистояти будь-яким вірусам та інфекціям.

Що саме потрібно робити, розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook .

Фізична активність

Фізкультура та заняття спортом покращують імунітет, знижують запалення в організмі, підтримують масу тимуса - органа імунної системи - та знижують стрес. Однак не забувайте, що заняття спортом повинні бути помірними та розраховані на ваші сили.

Коли людина витрачає багато калорій на мускульну роботу, організм намагається зекономити на імунній системі, активність якої теж енерговитратна.

Здорове харчування

Для імунної системи важливі амінокислоти аргінін та глутамін, вітаміни А, Е, D, селен, цинк та інші. Тобто ваше харчування повинне забезпечувати організм усім необхідним, а для цього потрібно харчуватись різноманітно, включаючи продукти з усіх харчових груп: м'ясо, риба, фрукти, овочі, крупи, зернові, бобові, молочні продукти та горіхи з насіннями.

Схуднення або підтримка поточної ваги

Якщо фізкультура позитивно впливає на тимус, то ожиріння - негативно. Окрім того, ожиріння завжди супроводжується низькоінтенсивними запальними процесами, які негативно впливають на імунітет.

Так, дефіцит калорій також дещо знижує імунітет. Але краще вигідно побути в дефіциті пару місяців, щоб знизити кількість жиру в організмі до нормальних значень, підвищивши захисні можливості організму назавжди.

Менше нервуватися

При автоімунних захворюваннях призначають аналоги кортизолу, щоб заспокоїти імунну систему. Бути в стані постійного стресу означає погіршувати роботу імунної системи.

Проте зауважте, що йдеться саме про хронічний стан стресу, адже короткочасні переживання людина відчуває щодня.

Достатньо спіть

Недостатній сон теж негативно впливає на імунітет. Частково через той самий кортизол, рівень якого у крові підвищується через недостатню кількість годин сну або погану його якість.