Ці продукти руйнують імунітет, а ми їмо їх майже щодня

Різноманітність вітамінів та мінералів, корисних мікроелементів у раціоні важлива для зміцнення імунітету та підтримки здоров'я кожної людини. Особливо актуальна турбота про захист організму в зимово-весняний період, сезон вірусів та ГРВІ, при цьому деякі продукти можуть підточувати броню нашої імунної системи.

Про це передає профільний Telegram-канал " Лікар у кишені ".

Фахівці виділили п'ять продуктів, які нерідко можуть бути присутніми в щоденному раціоні, та які доречно переглянути, щоб уберегти імунітет.

Цукор та солодощі

Вони вважаються головними ворогами імунітету. Цукор та солодощі не тільки підвищують рівень глюкози в крові, але також не дають нормально засвоюватися вітаміну С, який людина отримує із фруктів та овочів.

Фастфуд

Швидкоїжа та напівфабрикати ускладнюють роботу шлунка та кишечника. Це призводить до того, що організм витрачає свої сили не на захист від вірусів, а "розпорошується" на відновлення нормального травлення.

Алкоголь

До решти тривожних особливостей, притаманних алкоголю, його надмірне споживання перевантажує печінку, через що уповільнюється процес очищення організму, виведення з нього токсинів і шлаків.

Білий хліб

У складі білого хліба є речовини, які знижують рівень Т-лімфоцитів та бета-клітин в організмі, що негативно впливає на імунну систему людини.

Експерти рекомендують замінити білий хліб на житній, цільнозерновий або гречаний.

Молоко та сир

Молоко та сир здатні провокувати утворення слизу та ускладнювати відходження мокротиння, йдеться у публікації.

Але тут важливо зазначити, що це не стосується кисломолочних продуктів, оскільки кефір, йогурт і ряжанка - навпаки, містять корисні лактобактерії, які підвищують захисні сили організму.