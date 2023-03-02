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Ці продукти руйнують імунітет, а ми їмо їх майже щодня

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Четвер 02 березня 2023 07:57
Ці продукти руйнують імунітет, а ми їмо їх майже щодня Фото: продукти у супермаркеті (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Різноманітність вітамінів та мінералів, корисних мікроелементів у раціоні важлива для зміцнення імунітету та підтримки здоров'я кожної людини. Особливо актуальна турбота про захист організму в зимово-весняний період, сезон вірусів та ГРВІ, при цьому деякі продукти можуть підточувати броню нашої імунної системи.

Про це передає профільний Telegram-канал "Лікар у кишені".

Фахівці виділили п'ять продуктів, які нерідко можуть бути присутніми в щоденному раціоні, та які доречно переглянути, щоб уберегти імунітет.

  • Цукор та солодощі

Вони вважаються головними ворогами імунітету. Цукор та солодощі не тільки підвищують рівень глюкози в крові, але також не дають нормально засвоюватися вітаміну С, який людина отримує із фруктів та овочів.

  • Фастфуд

Швидкоїжа та напівфабрикати ускладнюють роботу шлунка та кишечника. Це призводить до того, що організм витрачає свої сили не на захист від вірусів, а "розпорошується" на відновлення нормального травлення.

  • Алкоголь

До решти тривожних особливостей, притаманних алкоголю, його надмірне споживання перевантажує печінку, через що уповільнюється процес очищення організму, виведення з нього токсинів і шлаків.

  • Білий хліб

У складі білого хліба є речовини, які знижують рівень Т-лімфоцитів та бета-клітин в організмі, що негативно впливає на імунну систему людини.

Експерти рекомендують замінити білий хліб на житній, цільнозерновий або гречаний.

  • Молоко та сир

Молоко та сир здатні провокувати утворення слизу та ускладнювати відходження мокротиння, йдеться у публікації.

Але тут важливо зазначити, що це не стосується кисломолочних продуктів, оскільки кефір, йогурт і ряжанка - навпаки, містять корисні лактобактерії, які підвищують захисні сили організму.

Нагадаємо, перед цим нутриціолог назвала звичку сучасних людей, через яку падає імунітет.

А також раніше лікар-дієтолог розповіла, яка популярна дієта несе загрозу здоров'ю.

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