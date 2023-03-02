Ці продукти руйнують імунітет, а ми їмо їх майже щодня
Різноманітність вітамінів та мінералів, корисних мікроелементів у раціоні важлива для зміцнення імунітету та підтримки здоров'я кожної людини. Особливо актуальна турбота про захист організму в зимово-весняний період, сезон вірусів та ГРВІ, при цьому деякі продукти можуть підточувати броню нашої імунної системи.
Про це передає профільний Telegram-канал "Лікар у кишені".
Фахівці виділили п'ять продуктів, які нерідко можуть бути присутніми в щоденному раціоні, та які доречно переглянути, щоб уберегти імунітет.
- Цукор та солодощі
Вони вважаються головними ворогами імунітету. Цукор та солодощі не тільки підвищують рівень глюкози в крові, але також не дають нормально засвоюватися вітаміну С, який людина отримує із фруктів та овочів.
- Фастфуд
Швидкоїжа та напівфабрикати ускладнюють роботу шлунка та кишечника. Це призводить до того, що організм витрачає свої сили не на захист від вірусів, а "розпорошується" на відновлення нормального травлення.
- Алкоголь
До решти тривожних особливостей, притаманних алкоголю, його надмірне споживання перевантажує печінку, через що уповільнюється процес очищення організму, виведення з нього токсинів і шлаків.
- Білий хліб
У складі білого хліба є речовини, які знижують рівень Т-лімфоцитів та бета-клітин в організмі, що негативно впливає на імунну систему людини.
Експерти рекомендують замінити білий хліб на житній, цільнозерновий або гречаний.
- Молоко та сир
Молоко та сир здатні провокувати утворення слизу та ускладнювати відходження мокротиння, йдеться у публікації.
Але тут важливо зазначити, що це не стосується кисломолочних продуктів, оскільки кефір, йогурт і ряжанка - навпаки, містять корисні лактобактерії, які підвищують захисні сили організму.
Нагадаємо, перед цим нутриціолог назвала звичку сучасних людей, через яку падає імунітет.
А також раніше лікар-дієтолог розповіла, яка популярна дієта несе загрозу здоров'ю.