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Озвучила "Симпсоны" и "Утиные истории": умерла легенда Диснея

STYLERПерсоны    28.07.2019 - 12:03
Озвучила "Симпсоны" и "Утиные истории": умерла легенда Диснея
Расси Тейлор умерла – причина смерти актрисы, которая озвучивала Минни Маус (коллаж РБК-Украина)

Расси Тейлор стала знаменитой благодаря озвучке подружки Микки Мауса

Расси Тейлор умерла на 75-м году жизни в своем доме в Калифорнии. Актриса озвучивала подругу мышонка Микки Мауса более 30 лет. О причине скоропостижной кончины не рассказывается. Первыми о большой утрате для всего мира рассказали в Twitter на странице компании Disney в воскресенье, 28 июля.

По данным издания The Hollywood Reporter, актриса умерла на 75-м году жизни в своем доме в штате Калифорния. Причина смерти не уточняется.

Расси Тейлор стала знаменитой благодаря озвучке одного из первых мультфильмов, появившихся на экранах телевизоров. Она также участвовала в озвучке Приключений Паддингтона, мультсериалов Симпсоны, Утиные истории, и многих других.

"Более 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру. Это партнерство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси — легендой Disney, которую любили поклонники по всему миру", — заявил гендиректор компании Боб Айгер.

Озвучила &quot;Симпсоны&quot; и &quot;Утиные истории&quot;: умерла легенда Диснея

Расси Тейлор умерла – причина смерти актрисы, которая озвучивала Минни Маус (фото: thewaltdisneycompany.com)

Расси Тейлор родилась 4 мая 1944 года в Кембридже, штат Массачусетс. Актрисой она решила стать в 1980 году. Через 6 лет после начала карьеры она стала озвучивать Минни Маус. Для получения этой роли ей пришлось побороться с еще 200 претендентками.

В середине 1980-х годов Расси Тейлор познакомилась с актером Уэйном Олвайном, который озвучивал Микки Мауса с 1977 года. Они поженились в 1991 году и состояли в браке до его смерти в 2009 году, отмечает Disney.

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