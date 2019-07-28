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Озвучила "Сімпсони" і "Качині історії": померла легенда Діснея

STYLERПерсони    28.07.2019 - 12:03
Озвучила "Сімпсони" і "Качині історії": померла легенда Діснея
Рассі Тейлор померла – причина смерті актриси, яка озвучувала Мінні Маус (колаж РБК-Україна)

Рассі Тейлор стала знаменитою завдяки озвучці подружки Міккі Мауса

Рассі Тейлор померла на 75-му році життя у своєму будинку в Каліфорнії. Актриса озвучувала подругу мишеня Міккі Мауса більше 30 років. Про причини раптової смерті не розповідається. Першими про велику втрату для всього світу розповіли в Twitter на сторінці компанії Disney в неділю, 28 липня.

За даними видання The Hollywood Reporter, актриса померла на 75-му році життя у своєму будинку в штаті Каліфорнія. Причина смерті не уточнюється.

Рассі Тейлор стала знаменитою завдяки озвучці одного з перших мультфільмів, що з'явилися на екранах телевізорів. Вона також брала участь в озвучці Пригод Паддінгтона, мультсеріалів Сімпсони, Качині історії, і багатьох інших.

"Більше 30 років Мінні і Рассі працювали разом, щоб розважати мільйони по всьому світу. Це партнерство зробило Мінні світовою знаменитістю, а Рассі — легендою Disney, яку любили шанувальники по всьому світу", — заявив гендиректор компанії Боб Айгер.

Озвучила &quot;Сімпсони&quot; і &quot;Качині історії&quot;: померла легенда Діснея

Рассі Тейлор померла – причина смерті актриси, яка озвучувала Мінні Маус (фото: thewaltdisneycompany.com)

Рассі Тейлор народилася 4 травня 1944 року в Кембриджі, штат Массачусетс. Вона вирішила стати актрисою в 1980 році. Через 6 років після початку кар'єри вона стала озвучувати Мінні Маус. Для отримання цієї ролі їй довелося поборотися з ще 200 претендентками.

У середині 1980-х років Рассі Тейлор познайомилася з актором Уейном Олвайном, який озвучував Міккі Мауса з 1977 року. Вони одружилися в 1991 році і перебували у шлюбі до його смерті в 2009 році, відзначає Disney.

Нагадаємо, що раніше померла народна артистка України, яку любили всі.

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