Скончалась легендарная украинская актриса (фото: torange.biz)

Евгения Дембская сканчалась на 99-м году жизни

Народная артистка Украины Евгения Дембская умерла в Одессе в возрасте 98 лет. Она являлась почетной гражданкой города Одессы, а также кавалером Ордена княгини Ольги. О ее смерти сообщает пресс-служба Горсовета города.

Уточняется, что с 1953 года артистка работала в академическом театре музыкальной комедии имени Михаила Водяного в Одессе, где она исполнила более 200 ролей.

"Память о талантливой актрисе, которая посвятила более 70 лет своей жизни служению Театру, Зрителю и Одессе, навсегда останется в сердцах благодарных одесситов", - написали в заявлении Горсовета города.

В кино Дембская известна, в первую очередь, по фильмам "Белая акация", "День любви", "Приморский бульвар", где она сыграла знаменитые роли.

Евгения Дембская умерла – причина смерти и биография актрисы (фото: omr.gov.ua)

В 2000 году Евгении Дембской было присвоено звание народной артистки Украины, в 2007 году она стала кавалером ордена Княгини Ольги III степени. В 2010 году актриса отмечена почетным отличием Одесского городского головы "Трудовая слава", в 2011 году - почетным отличием Одесского городского главы им. Г. Г. Маразли III степени. Учитывая огромный вклад Евгении Михайловны Дембской в развитие театрального искусства Одессы, а также широкое признание жителей города, Одесский городской совет в 2013 году принял решение о присвоении ей звания "Почетный гражданин города Одессы".

Прощание с актрисой состоится 1 июля с 11:00 в театре Музкомедии. 12:00 - выход траурной процессии из театра. С 12: 30 - прощание и захоронение на II христианском кладбище.

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