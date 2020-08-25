Озон уже убил все микробы: Кравчук удивил странным устройством от коронавируса

Леонид Кравчук показал, как защищает себя от коронавируса. Это чудо-устройство рассмешило Дмитрия Гордона
Первый президент Украины Леонид Кравчук похвастался Дмитрию Гордону довольно странным специальным устройством от коронавируса, которое якобы было создано американскими учеными.
Так, во время интервью журналист поинтересовался: что за дивное устройство висит на шее у Кравчука
На что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявил, что это "маска от коронавируса, сделали американцы".
По словам Кравчука, работает такое устройство от батареек.
"Заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, а вокруг нас озон уже убил все микробы", - ответил Гордону 86-летний политик.
"Я так надеюсь", - добавил он.
"Можно я буду с вами ездить теперь, чтобы озон убивал микробы?" - засмеялся Гордон.
"Я буду благодарен. Нам будет легче найти общие темы для разговора", - ответил с улыбкой Кравчук.
Леонид Кравчук показал Дмитрию Гордону, как защищает себя от коронавируса
Напомним, недавно Кравчук сказал, что думает о пропагандистке Скабеевой.
Также недавно первый президент Украины допустил возобновление подачи воды в Крым.