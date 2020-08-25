Озон уже убил все микробы: Кравчук удивил странным устройством от коронавируса

Первый президент Украины Леонид Кравчук похвастался Дмитрию Гордону довольно странным специальным устройством от коронавируса, которое якобы было создано американскими учеными.

Так, во время интервью журналист поинтересовался: что за дивное устройство висит на шее у Кравчука

На что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявил, что это "маска от коронавируса, сделали американцы".

По словам Кравчука, работает такое устройство от батареек.

"Заряжается и озон, воздух постоянно оттуда идет, и убивает микробы. Я сижу сейчас, а вокруг нас озон уже убил все микробы", - ответил Гордону 86-летний политик.

"Я так надеюсь", - добавил он.

"Можно я буду с вами ездить теперь, чтобы озон убивал микробы?" - засмеялся Гордон.

"Я буду благодарен. Нам будет легче найти общие темы для разговора", - ответил с улыбкой Кравчук.

Леонид Кравчук показал Дмитрию Гордону, как защищает себя от коронавируса

Напомним, недавно Кравчук сказал, что думает о пропагандистке Скабеевой.

Также недавно первый президент Украины допустил возобновление подачи воды в Крым.