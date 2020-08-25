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Было приятно слушать: Кравчук сказал, что думает о пропагандистке Скабеевой

Вторник 25 августа 2020 09:35
Было приятно слушать: Кравчук сказал, что думает о пропагандистке Скабеевой
Леонид Кравчук высказался про Ольгу Скабееву (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Леонид Кравчук высказал свое мнение о российской пропагандистке Ольге Скабеевой

Леонид Кравчук, первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу, рассказал, что думает о российской пропагандистке Ольге Скабеевой, с которой он не так давно вступил в "словесный батл" в эфире канала "Россия 1".

Кравчук дал интервью Скабеевой сразу после своего назначения, вступив тогда в горячую перепалку с пропагандисткой. Теперь ж в интервью Дмитрию Гордону глава украинской делегации в ТКГ говорит, что Скабееву, как журналиста, уважает и не считает ее противником.

Леонид Кравчук говорит, что ее было приятно слушать. Скабееву он считает энергичной, эмоциональной и напористой.

Первый украинский президент ответил на вопрос Дмитрия Гордона, получилось ли ему "положить на лопатки" пропагандистку. Кравчук говорит, что Скабееву не считает достойным противником, от победы над которым получаешь удовольствие.

"Она (Скабеева. - Ред.) не противник. Она журналист. Я очень, честно, я их очень уважаю. Я знаю, какая это сложная работа, они как разведчики ходят по лезвию. И за ними всегда миллионы, и они делятся: или туда, или туда…" - сказал Кравчук, уточнив, что если бы Путина он смог положить на лопатки, тогда бы был удовлетворен, так как это настоящий противник.

Кравчук рассказал, что думает про Скабееву (видео: YouTube/Дмитрий Гордон)

Ранее мы писали, что циничная Скабеева похвалила ОМОН за избиение людей. Появилось видео.

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