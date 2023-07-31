Ознаки слабкого серця, які ви можете не помічати

Серцебиття

Однією з ознак, що серце слабке, є серцебиття, яке ви відчуваєте. Якщо подивитеся в дзеркало, то побачите, як на шиї чи в ямці над грудиною б’ються судини.

Коли ви хвилюєтеся, серцебиття посилюється, відповідно, пришвидшується пульс. Або ж вночі, коли ви повертаєтеся на бік, серце починає "лупити" або ж навпаки - завмирає.

Порушення ритму

Складається враження, що серце б’ється нерівно, є випадіння з ритму.

Ви можете вночі прокидатися від нерівного серцебиття. Або ж після тренування на другий день серце "частить" і ритм збивається.

Болі

Коли є відчуття стиснення в грудній клітині, виникає задишка під час фізичних навантажень. Це означає, що серце не справляється з прокачуванням крові.

Або ж ви лежите і вам не вистачає повітря.

Набряки

Такий симптом проявляється ввечері на ногах. Так само, якщо у вас нема варикозу, але пальці і носогубний трикутник - синюшні.

Що робити, якщо виявили такі симптоми

Вам потрібно зробити ЕКГ серця. Проте вона може не показати, якщо під час замірів серце саме билося рівно.

Якщо кардіограма не показала нічого, а симптоми проблем з серцем зберігаються, треба поставити холтер. Цей пристрій покаже, як протягом доби билося серце.

Можна зробити УЗД серця, яке покаже, чи серце не розтягнене. Чи нема раптом пролапсу або ж стенозу в клапанах, чи нема рідини в перикарді.

Якщо є ішемія (зниження кровопостачання), треба робити коронарографію з послідуючим стентуванням.

Основні причини проблем з серцем:

Нетренованість

Малорухливий спосіб життя

Погані звички

Зайва вага

Серце треба тренувати, а також не чекати, коли все стане погано, підтримувати здоров’я серцевого м’яза.