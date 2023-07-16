Ніколи не міряйте так тиск, бо тонометр покаже неправильні цифри

При вимірюванні артеріального тиску важливо дотримуватися певної процедури і не робити помилок, інакше тонометр буде давати хибні показники.

Про це розповів кардіолог Олег Миронюк в Instagram .

Як не можна міряти артеріальний тиск

Яким би тонометром ви не користувалися, при вимірюванні тиску не можна допускати таких помилок:

Не вимірюйте артеріальний тиск, коли хочете в туалет, адже переповнений сечовий міхур підвищує показники

Не паліть та не вживайте міцну каву та чай, перед вимірюванням тиску

Не накладайте манжету поверх одягу (допускається тонка сорочка), адже показники можуть бути завищені

Не сидіть перекинувши ногу за ногу, це завищує рівень артеріального тиску

Не розмовляйте та не напружуйте руку під час вимірювання тиску

"Вимірювання артеріального тиску повинно проводитись в спокої та в приміщенні кімнатної температури", - додав медик.

В чому різниця між тонометрами

Пристрої для вимірювання тиску бувають трьох видів:

механічні

автоматичні

напівавтоматичні

У механічних використовується манжета для передпліччя, повітря нагнітається вручну за допомогою груші і клапана, а результат виводиться на манометр. При цьому слухати пульс вам треба буде за допомогою фонендоскопу.

В автоматичних тонометрах процес вимірювання тиску виключає будь-які рухи людини, крім вибору необхідних функцій, оскільки повітря нагнітається за допомогою електричного компресора, а результат виводиться на електронний циферблат.

Напівавтоматичні тонометри - це щось середнє між механічними та автоматичними, де використовується ручна груша для накачування повітря, а результат обробляється та виводиться на дисплей.

Кардіолог Наталя Федів радить українцям обирати автоматичний або ж напівавтоматичний тонометр. Лікарка запевняє, що гаджетам такого типу цілком можна довіряти. До того ж вони простіші у використанні.

Які існують норми тиску

Важливо пам'ятати, що всі показники, які дорівнюють 140/90 і вище потребують постійного спостереження у лікаря. Навіть, якщо здається, що ви до цього звикли і вам нормально.

Лікар-кардіолог Юлія Смерека дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:

Таблиця норми артеріального тиску (фото: Instagram/Юлія Смерека)