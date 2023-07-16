Ніколи не міряйте так тиск, бо тонометр покаже неправильні цифри
При вимірюванні артеріального тиску важливо дотримуватися певної процедури і не робити помилок, інакше тонометр буде давати хибні показники.
Про це розповів кардіолог Олег Миронюк в Instagram.
Як не можна міряти артеріальний тиск
Яким би тонометром ви не користувалися, при вимірюванні тиску не можна допускати таких помилок:
- Не вимірюйте артеріальний тиск, коли хочете в туалет, адже переповнений сечовий міхур підвищує показники
- Не паліть та не вживайте міцну каву та чай, перед вимірюванням тиску
- Не накладайте манжету поверх одягу (допускається тонка сорочка), адже показники можуть бути завищені
- Не сидіть перекинувши ногу за ногу, це завищує рівень артеріального тиску
- Не розмовляйте та не напружуйте руку під час вимірювання тиску
"Вимірювання артеріального тиску повинно проводитись в спокої та в приміщенні кімнатної температури", - додав медик.
В чому різниця між тонометрами
Пристрої для вимірювання тиску бувають трьох видів:
- механічні
- автоматичні
- напівавтоматичні
У механічних використовується манжета для передпліччя, повітря нагнітається вручну за допомогою груші і клапана, а результат виводиться на манометр. При цьому слухати пульс вам треба буде за допомогою фонендоскопу.
В автоматичних тонометрах процес вимірювання тиску виключає будь-які рухи людини, крім вибору необхідних функцій, оскільки повітря нагнітається за допомогою електричного компресора, а результат виводиться на електронний циферблат.
Напівавтоматичні тонометри - це щось середнє між механічними та автоматичними, де використовується ручна груша для накачування повітря, а результат обробляється та виводиться на дисплей.
Кардіолог Наталя Федів радить українцям обирати автоматичний або ж напівавтоматичний тонометр. Лікарка запевняє, що гаджетам такого типу цілком можна довіряти. До того ж вони простіші у використанні.
Які існують норми тиску
Важливо пам'ятати, що всі показники, які дорівнюють 140/90 і вище потребують постійного спостереження у лікаря. Навіть, якщо здається, що ви до цього звикли і вам нормально.
Лікар-кардіолог Юлія Смерека дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:
Таблиця норми артеріального тиску (фото: Instagram/Юлія Смерека)
Раніше ми писали, що сімейний лікар назвав допустимі коливання тиску.
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