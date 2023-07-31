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Признаки слабого сердца, которые вы можете не замечать

Как определить слабое сердце (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Иметь слабое сердце и не замечать это вполне возможно, ведь иногда симптомы маскируются под бессонницу, усталость и так далее.

Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

Сердцебиение

Одним из признаков, что сердце слабое, является сердцебиение, которое вы чувствуете. Если посмотрите в зеркало, то увидите, как на шее или в ямке над грудиной бьются сосуды.

Когда вы волнуетесь, сердцебиение усиливается, соответственно, ускоряется пульс. Или же ночью, когда вы поворачиваетесь на бок, сердце начинает "лупить" или же наоборот - замирает.

Нарушение ритма

Создается впечатление, что сердце бьется неровно, есть выпадение из ритма.

Вы можете ночью просыпаться от неровного сердцебиения. Или после тренировки на второй день сердце "частит" и ритм сбивается.

Боли

Когда есть ощущение сжатия в грудной клетке, возникает одышка при физических нагрузках. Это означает, что сердце не справляется с прокачкой крови.

Или вы лежите и вам не хватает воздуха.

Отеки

Такой симптом проявляется вечерком на ногах. Так же, если у вас нет варикоза, но пальцы и носогубный треугольник - синюшные.

Что делать, если обнаружили такие симптомы

Вам нужно сделать ЭКГ сердца. Однако она может не показать, если во время замеров сердце как раз билось ровно.

Если кардиограмма ничего не показала, а симптомы проблем с сердцем сохраняются, нужно поставить холтер. Это устройство покажет, как в течение суток билось сердце.

Можно сделать УЗИ сердца, которое покажет, не растянуто ли сердце. Нет ли вдруг пролапса или стеноза в клапанах, нет ли жидкости в перикарде.

Если есть ишемия (снижение кровоснабжения), следует делать коронарографию с последующим стентированием.

Основные причины проблем с сердцем:

  • Нетренированность
  • Малоподвижный образ жизни
  • Плохие привычки
  • Избыточный вес

Сердце нужно тренировать, а также не ждать, когда все станет плохо, поддерживать здоровье сердечной мышцы.

 

Раньше мы писали о 5 препаратах, которые должны быть в вашей аптечке, если у вас "сердце".

Также читайте, как нельзя измерять давление, чтобы тонометр показал правильные цифры.

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