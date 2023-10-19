Ознаки раку у дітей: усі батьки повинні знати небезпечні симптоми

Що показало опитування

За даними опитування дослідників, в якому брало участь 1000 дорослих, лише один з 10 знає про важливі симптоми раку у дітей. Всі дорослі були старше 18 років і третина в сім'ї має дітей від 6 до 15 років.

Трохи менше половини знали, що шишки чи набряки в області тазу, грудей чи яєчок можуть бути потенційними симптомами раку.

Майже половина опитаних вказала, що негайне обстеження потрібне при судомах, крові в сечі або калі, безперервній блювоті.

43% дорослих упевнені, що зміна родимок чи втрата ваги - привід негайно пройти обстеження. Тільки 10% батьків знали, що затримка розвитку у дітей віком до 2 років, повільне зростання, раннє чи пізнє статеве дозрівання - небезпечні симптоми.

Варто зазначити, що у Великій Британії щорічно діагностується 1800 нових випадків раку, а дитячий рак стає основною причиною набуття інвалідності серед молодих людей.

У США цей показник значно вище - щорічно реєструється 15 000 нових випадків раку до 20 років.

Список основних ознак раку у дітей

Автори дослідження зазначають, що список ознак - це потенційні симптоми. Вони можуть бути викликані рядом менш серйозних станів та захворювань. Також більшість симптомів не вказує на ризик виникнення раку поодинці, і найчастіше у дітей спостерігається щонайменше 5-8 ознак із загального списку одночасно.