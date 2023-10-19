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Признаки рака у детей: все родители должны знать опасные симптомы

Медики назвали список потенциальных признаков рака у детей (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Исследователи из Нотингемского университета совместно с благотворительными организациями по борьбе с детским раком провели опрос взрослых о том, насколько они осведомлены о классических симптомах этого опасного заболевания.

Оказалось, что только каждый 10 родитель знает хотя бы 2-3 признака из списка 42 классических симптомов рака у детей.

Какие признаки рака у детей входят в этот список и на что должны обратить внимание родители, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты опроса, опубликованные в BMJ Journals.

Что показал опрос

По данным опроса исследователей, в котором участвовало 1000 взрослых, только один из 10 знает о важных симптомах рака у детей. Все взрослые были старше 18 лет и у трети в семье есть дети от 6 до 15 лет.

Чуть меньше половины знали, что шишки или отеки в области таза, груди или яичек могут быть потенциальными симптомами рака.

Почти половина опрошенных указала, что немедленное обследование нужно при судорогах, крови в моче или кале, непрекращающейся рвоте.

43% взрослых уверены, что изменение родинок или потеря веса - повод немедленно пройти обследование. Только 10% родителей знали, что задержка развития у детей до 2 лет, медленный рост, раннее или позднее половое созревание - опасные симптомы.

Стоит отметить, что в Великобритании ежегодно диагностируется 1800 новых случаев рака, а детский рак становится основной причиной приобретения инвалидности среди молодых людей.

В США этот показатель значительно выше - ежегодно регистрируется 15 000 новых случаев рака в возрасте до 20 лет.

Список основных признаков рака у детей

Авторы исследования отмечают, что список признаков - это потенциальные симптомы. Они могут быть вызваны рядом менее серьезных состояний и заболеваний. Также большинство симптомов не указывает на риск возникновения рака по одиночке, и чаще всего у детей наблюдается как минимум 5-8 признаков из общего списка одновременно.

  • Шишки или отек в области таза, яичек или груди (об этом признаке знает 46%)
  • Кровь в моче или стуле (44% осведомлены о таком признаке)
  • Изменение родинок (43%)
  • Шишки или отек в грудной стенке или подмышками (41%)
  • Потеря веса (40%)
  • Вздутие живота, набор веса (38%)
  • Шишки или отеки на лице, челюсти или черепе (36%)
  • Постоянная или рецидивирующая головная боль (32%)
  • Постоянная или периодическая усталость (32%)
  • Потеря аппетита (31%)
  • Постоянная рвота (31%)
  • Чрезмерное кровотечение, гематомы, сыпь, петехии (30%)
  • Судороги или припадки (29%)
  • Боль в грудной клетке или подмышках (29%)
  • Необъяснимый отек костей или суставов (27%)
  • Изменение режима дефекации - запор или диарея (27%)
  • Постоянная/повторяющаяся/прогрессирующая боль или дискомфорт в животе (26%)
  • Затруднения при мочеиспускании (26%)
  • Проблемы со зрением (26%)
  • Опухшие железы (26%)
  • Ухудшение равновесия, ходьбы и речи (23%)
  • Постоянная/рецидивирующая боль в костях или суставах, которая усиливается ночью (23%)
  • Заметная бледность кожи (22%)
  • Множественные инфекции или частые симптомы гриппа (22%)
  • Необъяснимое кровотечение после секса и между менструациями (22%)
  • Лихорадка и ночная потливость (21%)
  • Одышка (21%)
  • Трудности с глотанием (21%)
  • Необъяснимая хромота или слабость (20%)
  • Постоянные/периодические необъяснимые крики у маленьких детей (19%)
  • Постоянная/рецидивирующая боль в горле или осипший голос (18%)
  • Кривошея /наклон головы или ригидность шеи у маленьких детей (18%)
  • Лейкокория - свечение зрачка глаза, белый зрачок, кошачий глаз (18%)
  • Потеря слуха (17%)
  • Аномальные движения глаз (17%)
  • Аномальные движения лица (16%)
  • Постоянная боль в ухе (16%)
  • Ограниченное открывание рта (14%)
  • Медленное восстановление после травмы кости или сустава (14%)
  • Медленный рост (13%)
  • Задержка развития у детей младше 2 лет (11%)
  • Раннее или позднее половое созревание (10%)

 

Кстати, ранее мы писали о том, как украинцы могут бесплатно пройти обследование на рак.

А еще рассказывали о том, какой незаметный симптом может указывать сразу на 9 разных заболеваний.

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