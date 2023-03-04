Ознаки поганого майстра манікюру: ось на що слід звернути увагу

Під час манікюру можна підхопити багато хвороб. Тому важливо слідкувати, щоб майстер в салоні ретельно стерилізував усі матеріали та дотримувався усіх правил.
Про це повідомила дієтолог, сомнолог та терапевт Ірина Кудрик в Instagram
Експерт каже, що коли ви прийшли до майстра, то біля вас має бути відкритий крафт-пакет зі стерильним інструментом, який витягнутий з сухожару.
"І хай мене поб'ють деякі майстри-початківці, які, можливо, мають тільки дезінфектор для обробки інструментів, але заразити когось гепатитом чи ВІЛ-інфекцією - це злочин", - йдеться у повідомленні.
Тому не потрібно соромитись запитати свого майстра, як він обробляє інструменти.
Мова йде про манікюр, який нікого не поранить. Варто обирати зручну форму, яка не буде заважати у повсякденному житті.
Варто постійно вчасно змінювати манікюр. Корекцію експерт радить робити кожні 3 тижні. Все тому, що відросла частина нігтя стає важчою з гель-лаком, і є ризик відшарування нігтя.
Всі витратні матеріали для манікюру повинні бути одноразовими. Тому обов'язково подивіться, як в салоні відбувається утилізація серветок і дерев'яних паличок.
Не соромтесь запитати, які матеріали використовує майстер. База, на яку накладається дешевий лак, здатна пересушити нігті.
Через підвищений вміст кислот вона глибоко в'їдається в нігтьову пластину і пошкоджує її структуру.
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