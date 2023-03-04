Признаки плохого мастера маникюра: вот на что следует обратить внимание

Во время маникюра можно подхватить множество болезней. Поэтому важно следить, чтобы мастер в салоне тщательно стерилизовал все материалы и соблюдал все правила.
Об этом сообщила диетолог, сомнолог и терапевт Ирина Кудрик в Instagram
Эксперт говорит, что когда вы пришли к мастеру, то возле вас должен быть открыт крафт-пакет со стерильным инструментом, который извлечен из сухожара.
"И пусть меня побьют некоторые начинающие мастера, которые, возможно, имеют только дезинфектор для обработки инструментов, но заразить кого-то гепатитом или ВИЧ-инфекцией - это преступление", - говорится в сообщении.
Поэтому не нужно стесняться спросить у своего мастера, как он обрабатывает инструменты.
Речь идет о маникюре, который никого не ранит. Следует выбирать удобную форму, которая не будет мешать в повседневной жизни.
Следует постоянно вовремя менять маникюр. Коррекцию эксперт советует делать каждые 3 недели. Все потому, что отросшая часть ногтя становится тяжелее с гель-лаком, и есть риск отслоения ногтя.
Все расходные материалы для маникюра должны быть одноразовыми. Поэтому обязательно посмотрите, как в салоне происходит утилизация салфеток и деревянных палочек.
Не стесняйтесь спросить, какие материалы использует мастер. База, на которую накладывается дешевый лак, способна пересушить ногти.
Из-за повышенного содержания кислот она глубоко въедается в ногтевую пластину и повреждает ее структуру.
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