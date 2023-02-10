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Ознаки чоловіка, від якого треба бігти якнайшвидше

З якими чоловіками не можна зв’язуватися (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі чоловіки виявляють себе нездатними побудувати міцні гармонійні стосунки, тому від них треба бігти чимдуж. Звісно, можна спробувати поговорити і достукатися до такого партнера, і якщо ви будете почуті, можна спробувати. Проте роботи буде багато, адже таких чоловіків психологи називають незрілими.

Про це пише Telegram канал "Про стосунки".

Як проявляється незрілий чоловік?

  • Він не готовий відкрито ділитися та говорити про свої бажання у сексі. Та й не лише у сексі.
  • Може навіть взагалі не знати, що хоче від себе та від життя, а тим більше від стосунків і жінки.
  • При будь-якій відкритій розмові махає рукою, жартує або закривається.
  • Часто ображається і замовчує почуття.
  • Виявляє пасивну агресію убік дівчини, постійні жорсткі сарказми та під*оби, іноді, навіть при друзях.
  • Принижує значущість та знецінює важливі для жінки речі, наприклад, роботу, хобі, друзі, б’юті-догляди тощо.
  • Схильний до впливу з боку друзів, колег та навіть мами, а часом і колишньої.
  • Немає фінансової стабільності, не може з розумом розпоряджатися грошима, витрачає більше, ніж має.
  • Боїться проблем, йде та уникає їх. Навіть може тимчасово піти від дівчини.
  • Звинувачує жінок у меркантильності (зазвичай, це ті, хто не може повністю забезпечити навіть себе, а щоб вже говорити про догляд/піклування про жінку).
  • Багато слів, мало справ. Говорить, мріє, навіть будує плани та стратегію життя… На цьому правда все закінчується, далі – одні виправдання.
  • Компроміс, гнучкість, – хм, а що це?! Для нього правильними будуть лише: Як мужик сказав, так і буде, та ще й кулаком по столу для більшої переконливості.

Що робити з таким чоловіком і чи можна його змінити?

Якщо хочеться продовження банкету, то можете залишатися в стосунках... Змінити – навряд чи, адже особистість формується до 7 років.

Варіант лише такий:

  • Донести спокійно, з дорослої позиції, що не влаштовує і турбує щодо вас та у ваших стосунках.
  • Вийти з чоловіком на діалог: щоб почув і він, і ви його.
  • Якщо він зможе почути – бінго. Ви можете трохи інакше продовжити стосунки і всі будуть щасливі.
  • Якщо не почув, розійтися і зустріти зрілого чоловіка. Що теж чудовий варіант!

Раніше ми писали, які речі робить чоловік лише з жінкою, яку насправді кохає.

Також дізнайтеся, що ніколи не можна дозволяти чоловікові.

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