Ознаки чоловіка, від якого треба бігти якнайшвидше
П'ятниця 10 лютого 2023 22:22
З якими чоловіками не можна зв’язуватися (фото: freepik)
Деякі чоловіки виявляють себе нездатними побудувати міцні гармонійні стосунки, тому від них треба бігти чимдуж. Звісно, можна спробувати поговорити і достукатися до такого партнера, і якщо ви будете почуті, можна спробувати. Проте роботи буде багато, адже таких чоловіків психологи називають незрілими.
Про це пише
Telegram канал "Про стосунки".
Як проявляється незрілий чоловік?
Він не готовий відкрито ділитися та говорити про свої бажання у сексі. Та й не лише у сексі.
Може навіть взагалі не знати, що хоче від себе та від життя, а тим більше від стосунків і жінки.
При будь-якій відкритій розмові махає рукою, жартує або закривається.
Часто ображається і замовчує почуття.
Виявляє пасивну агресію убік дівчини, постійні жорсткі сарказми та під*оби, іноді, навіть при друзях.
Принижує значущість та знецінює важливі для жінки речі, наприклад, роботу, хобі, друзі, б’юті-догляди тощо.
Схильний до впливу з боку друзів, колег та навіть мами, а часом і колишньої.
Немає фінансової стабільності, не може з розумом розпоряджатися грошима, витрачає більше, ніж має.
Боїться проблем, йде та уникає їх. Навіть може тимчасово піти від дівчини.
Звинувачує жінок у меркантильності (зазвичай, це ті, хто не може повністю забезпечити навіть себе, а щоб вже говорити про догляд/піклування про жінку).
Багато слів, мало справ. Говорить, мріє, навіть будує плани та стратегію життя… На цьому правда все закінчується, далі – одні виправдання.
Компроміс, гнучкість, – хм, а що це?! Для нього правильними будуть лише: Як мужик сказав, так і буде, та ще й кулаком по столу для більшої переконливості.
Що робити з таким чоловіком і чи можна його змінити?
Якщо хочеться продовження банкету, то можете залишатися в стосунках... Змінити – навряд чи, адже особистість формується до 7 років.
Варіант лише такий:
Донести спокійно, з дорослої позиції, що не влаштовує і турбує щодо вас та у ваших стосунках.
Вийти з чоловіком на діалог: щоб почув і він, і ви його.
Якщо він зможе почути – бінго. Ви можете трохи інакше продовжити стосунки і всі будуть щасливі.
Якщо не почув, розійтися і зустріти зрілого чоловіка. Що теж чудовий варіант!