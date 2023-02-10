Признаки мужчины, от которого нужно бежать как можно быстрее
Пятница 10 февраля 2023 22:22
С какими мужчинами нельзя связываться (фото: freepik)
Некоторые мужчины проявляют себя неспособными построить крепкие гармонические отношения, поэтому от них нужно бежать изо всех сил. Конечно, можно попробовать поговорить и достучаться до такого партнера, и, если вы будете услышаны, можно попробовать. Однако работы будет много, ведь таких мужчин психологи называют незрелыми.
Об этом пишет
Telegram канал "Про стосунки".
Как проявляется незрелый мужчина?
Он не готов открыто делиться и говорить о своих желаниях в сексе. Да и не только в сексе.
Может даже вообще не знать, что хочет от себя и жизни, а тем более от отношений и женщины.
При любом открытом разговоре отмахивается рукой, шутит или закрывается.
Часто обижается и замалчивает чувства.
Выявляет пассивную агрессию в сторону девушки, постоянные жесткие сарказмы и под*бы, иногда даже при друзьях.
Унижает значимость и обесценивает важные для женщины вещи, например работу, хобби, друзья, бьюти-уходы и т. д.
Подвержен влиянию со стороны друзей, коллег и даже мамы, а порой и бывшей.
Не имеет финансовой стабильности, не может с умом распоряжаться деньгами, тратит больше, чем имеет.
Боится проблем, уходит и избегает их. Даже может временно уйти от девушки.
Обвиняет женщин в меркантильности (обычно это те, кто не может полностью обеспечить даже себя, а чтобы уже говорить о заботе о женщине).
Много слов, мало дел. Говорит, мечтает, даже строит планы и стратегию жизни… На этом, правда, все заканчивается, дальше – одни оправдания.
Компромисс, гибкость – хм, а что это?! Для него правильными будут только: Как мужик сказал, так и будет, да еще и кулаком по столу для большей убедительности.
Что делать с таким мужчиной и можно ли его изменить?
Если хочется продолжения банкета, можете оставаться в отношениях... Изменить – вряд ли, ведь личность формируется до 7 лет.
Вариант только такой:
Донести спокойно, с взрослой позиции, что не устраивает и беспокоит вас и в ваших отношениях.
Выйти с мужчиной на диалог: чтобы услышал и он, и вы его.
Если он сможет услышать – бинго. Вы можете немного иначе продолжить отношения и все будут счастливы.
Если не услышал, разойтись и встретить зрелого мужчину. Что тоже отличный вариант!