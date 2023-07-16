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Оживуть навіть "безнадійні" паростки: як зробити секретне добриво для огірків

Найкраще добриво для огірків (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Огірки не дуже примхливі й в основному їм потрібна лише волога для гарного зростання. Однак отримати відмінний урожай можна лише у тому випадку, якщо приділяти увагу добривам. Тоді плоди будуть дуже смачними, а їхньої кількості вистачить і на консервацію, і на салат.

Як приготувати добриво, від якого проростуть навіть безнадійні посіви - читайте в матеріалі нижче.

Секретне добриво для огірків

Для цього виду добрив вам не знадобиться жодна хімія, всі інгредієнти – органіка, до того ж вони є на будь-якій кухні. Але ефект вам точно сподобається.

Що вам знадобиться:

  • Куркума – 1 ст. ложка з гіркою
  • Гаряча вода – 5 ст. ложок
  • Лавровий лист - 5-6 листків

Як зробити добрива

Необхідно змішати всі інгредієнти в одному посуді, краще все в пляшці на 5 л, щоб потім зручніше було проводити наступні кроки.

Отриманий розчин потрібно добре перемішати, а потім залишити на 6 годин, щоб він настоявся.

Далі суміш розбавляємо чистою водою - на вказану кількість інгредієнтів вам потрібно взяти до 3 л води. Бажано, щоб вода була колодязна чи відстояна. Тепер у вас вийшов концентрат, який потрібно добре перемішати.

Одну склянку концентрату розводимо в п'яти літрах води. І вже ось цим розчином поливаємо огірки. Наливайте добриво під корінь рослини, а не на листя.

До речі, раніше ми писали, які 5 овочів можна посадити зараз і отримати врожай у серпні.

А ще розповідали про те, що категорично не можна робити на грядках та в саду.

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